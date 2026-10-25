Alice (41) ging naar bed met haar collega en ontdekte de volgende ochtend dat hij nét verloofd was

Toen de laatste gasten vertrokken waren, bleven ze nog even hangen. Van het één kwam het ander en uiteindelijk belandden ze samen op het keukenblad. Dat ze de volgende ochtend spijt zou krijgen, had alleen weinig te maken met het feit dat hij haar collega was.

"Ik vond hem vanaf het begin aantrekkelijk. We waren ongeveer tegelijkertijd begonnen, dus je trekt automatisch een beetje naar elkaar toe. We moesten allebei nog uitzoeken hoe alles werkte en konden het heel goed met elkaar vinden.”

Tot die avond was er volgens Alice niets gebeurd. "Er werd wel geflirt, maar niet zo dat ik dacht: dit gaat sowieso ergens eindigen. Ik wist eigenlijk ook nauwelijks iets over zijn privéleven.”

Samen afsluiten

Op een avond werden Alice en haar collega voor het eerst samen ingeroosterd om de zaak af te sluiten. Nadat de laatste gasten waren vertrokken, moest er nog worden opgeruimd en schoongemaakt. "Het was gezellig en toen alles klaar was, zijn we nog wat blijven drinken. Dat ene drankje werden er natuurlijk meer.”

De sfeer veranderde langzaam en op een gegeven moment zoenden ze. "Ik weet nog dat ik dacht: oké, dit zat er dus blijkbaar al die tijd een beetje aan te komen.” Samen naar huis gingen ze niet. Ze waren alleen in de zaak en uiteindelijk hadden ze seks op het keukenblad. “Op dat moment vond ik het vooral spannend. Het was zo'n situatie waarvan je normaal denkt dat die alleen in een slechte film gebeurt.”

Daarna vertrokken ze allebei naar huis. Alice moest een paar uur later alweer terug zijn, want waar ze de avond ervoor had afgesloten, stond ze de volgende ochtend ingepland om de zaak te openen.

"Ik had weinig geslapen en voelde me niet bepaald fris, maar verder had ik er niet meteen spijt van. Ik dacht vooral: interessant, hoe gaan we dit op het werk doen?"

Maar het antwoord op die vraag werd al snel een stuk ingewikkelder.

‘Hij had haar die week ten huwelijk gevraagd’

Tijdens haar dienst raakte Alice met een paar collega's aan de praat. Haar collega kwam ter sprake en iemand vertelde terloops iets waar zij behoorlijk stil van werd.

"Ze hadden het over zijn vriendin. Ik dacht eerst nog dat ik het verkeerd had verstaan.” Niet alleen bleek hij een relatie te hebben, hij had zijn vriendin diezelfde week ten huwelijk gevraagd.

"Ik weet nog dat ik echt dacht: pardon? Ik had een paar uur geleden nog seks met deze man gehad."

Alice had hem niet expliciet gevraagd of hij single was. Tegelijkertijd was er tijdens hun gesprekken volgens haar niets geweest waardoor ze vermoedde dat hij thuis een partner had. "Ik voelde me meteen heel vies bij de hele situatie. Natuurlijk had ik het kunnen vragen, maar als je net je vriendin ten huwelijk hebt gevraagd, lijkt het me ook nogal relevante informatie om zelf te vermelden voordat je seks hebt met iemand anders.”

Alsof er helemaal niets was gebeurd

Die middag ging Alice naar huis. Haar collega stond die avond ingepland en toen zij later nog even in de zaak was, kwam hij binnen voor zijn dienst. "Ik was vooral benieuwd hoe hij tegen mij zou doen. Of hij ongemakkelijk zou zijn, iets zou zeggen of me misschien even apart zou nemen."

Niets van dat alles bleek het geval te zijn. "Hij kwam echt doodleuk binnen alsof er helemaal niets gebeurd was. Sterker nog, hij had nieuws.”

"Hij vertelde heel enthousiast dat zijn dochtertje die dag haar eerste stapjes had gezet.”

Voor Alice was dat het moment waarop het hele plaatje compleet werd. Niet alleen had hij een verloofde, samen hadden ze ook een jong kind. "Ik stond echt met mijn mond vol tanden. De avond ervoor sta je nog met mij te zoenen en hebben we seks, en een paar uur later vertel je trots over de eerste stapjes van je dochter. Ik wist gewoon niet wat ik tegen hem moest zeggen. In welke slechte film was ik nú weer beland?! Wie verzint dit?”

Sfeer was voorgoed veranderd

Alice besloot in eerste instantie om haar baan niet meteen op te zeggen. Ze vond het werk namelijk ontzettend leuk en kon het goed vinden met haar andere collega’s. "Ik dacht: ik ga mijn leuke baan toch niet weggooien omdat híj zich als een klootzak gedraagt?”

Ze probeerde hem zoveel mogelijk te vermijden en hield het contact tijdens gezamenlijke diensten zakelijk. Toch merkte ze dat haar gevoel niet verdween.

"Elke keer als ik hem zag, voelde ik gewoon walging. Vooral omdat hij zich gedroeg alsof er helemaal niets aan de hand was.” Ook het feit dat zijn verloofde nergens van wist, bleef aan haar knagen.

"Ik kende haar niet en ik had ook geen idee wat hun situatie thuis was. Maar ik wist inmiddels wel dat ze net verloofd waren en samen een klein kind hadden. Dat maakte het voor mij alleen maar erger.”

Na een tijdje merkte Alice dat ze steeds minder zin kreeg om naar haar werk te gaan. Diensten waarop hij ook stond ingepland, zag ze al dagen van tevoren met tegenzin tegemoet: ”Het plezier was er gewoon vanaf.”

Ontslag

Hoe graag ze ook wilde dat het haar niets deed, uiteindelijk besloot Alice toch ontslag te nemen. "Ik vond het echt ontzettend jammer. Het was leuk werk, ik had leuke collega's en zonder dit hele gebeuren was ik daar waarschijnlijk gewoon gebleven.”

Het steekt haar nog steeds dat zij uiteindelijk degene was die vertrok. "Daar baal ik misschien nog wel het meest van. Hij heeft iets gedaan waar ik totaal niet achter sta en uiteindelijk ben ík degene die een baan kwijt is die ik heel leuk vond.”

Van de spanning die ze in het begin bij hem voelde, is inmiddels weinig meer over. "Ik vond hem knap en leuk en dacht echt dat we een goede klik hadden. Nu snap ik vooral niet hoe je in één week je vriendin ten huwelijk kunt vragen, met een collega naar bed kunt gaan en daarna trots op je werk kunt vertellen over de eerste stapjes van jullie dochter.”

Een avontuurtje op het keukenblad kan Alice inmiddels dus van haar bucketlist afstrepen. Een collega met een verloofde én kind trouwens ook.