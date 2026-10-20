Esther (38) kreeg tijdens one-night-stand ineens een klap in haar gezicht: ‘’Dit vind je wel lekker hè?’, brieste hij’

"Ik vond hem al langer heel knap. Als we elkaar zagen, was er altijd wel even oogcontact. Je kent dat gevoel wel dat je weet dat de ander jou ook heeft gezien, maar geen van beiden doet er iets mee.” Die avond gebeurde dat eindelijk wel. Ze raakten aan de praat en Esther merkte al snel dat ze hem niet alleen aantrekkelijk vond.

"Hij was slim, grappig en we konden echt goed praten. Het was helemaal niet zo'n gesprek waarbij je eigenlijk alleen maar staat te wachten tot iemand je eindelijk zoent. Ik vond hem oprecht heel leuk en interessant, hij kon geweldig goed vertellen. Ik hing aan zijn lippen — figuurlijk dan”

Toen ze later die avond samen naar huis gingen, zag Esther het dan ook niet per se als een eenmalig avontuur. "Ik dacht juist: dit zou best eens iemand kunnen zijn die ik vaker wil zien. We klikten uitzonderlijk goed."

Een klap die ze niet zag aankomen

Eenmaal in bed veranderde de sfeer alleen behoorlijk snel. Esther merkte dat hij er ietwat andere voorkeuren op nahield op gebied van intimiteit dan zij. Dat werd haar echt duidelijk toen hij haar zonder waarschuwing met vlakke hand in haar gezicht sloeg.

"Ik schrok me echt kapot. Ik had totaal niet verwacht dat hij dat zou doen.” Voor ze goed en wel kon reageren, zei hij: "Zeg dan dat je dit lekker vindt!” Esther wist niet meteen wat ze moest doen. “Ik verstijfde, wat gebéurde hier?”

"Ik stamelde iets van dat dit niet helemaal mijn manier van seks was. Ik was vooral heel verbaasd. We hadden hier helemaal niet over gesproken en ineens kreeg ik gewoon een klap.” Haar reactie leek alleen nauwelijks tot hem door te dringen. Even later trok hij aan haar haren en zei dat ze zich moest omdraaien.

"Toen dacht ik: nee, dit wil ik helemaal niet. Hier heb ik ab-so-luut geen zin in.“

Even naar het toilet

Midden in de situatie vond Esther het lastig om direct te zeggen dat ze wilde stoppen. Daarom koos ze voor een smoes.

"Ik zei dat ik even naar het toilet moest.” Daar gooide ze wat water in haar gezicht en probeerde ze te bedenken wat ze moest doen. "Ik moest echt even tot mezelf komen. Het klinkt achteraf heel simpel om gewoon te zeggen dat je weggaat, maar op zo'n moment ben je toch aan het aftasten hoe iemand gaat reageren. Uiteindelijk kende ik deze man ook pas een paar uur.”

Na een paar minuten besloot ze terug te gaan naar de slaapkamer en duidelijk te zijn: ze ging naar huis. "Hij begreep er echt helemaal niets van."

“'Was ik te ruw?’, vroeg hij verbaasd. 'Mijn ex-partners vinden dit juist opwindend.’" Voor Esther was het antwoord vrij duidelijk. Dat zijn voormalige partners bepaalde dingen prettig vonden, betekende tenslotte niet dat zij dat automatisch ook zou vinden.

"Ieder zijn ding, echt. Als je dit allebei lekker vindt, vooral doen. Maar bespreek dat dan. Je kunt toch niet zomaar iemand in het gezicht slaan en ervan uitgaan dat diegene daar opgewonden van raakt?”

De aantrekkingskracht die ze eerder die avond nog zo sterk had gevoeld, was in ieder geval volledig verdwenen. "Die vlakke hand was voor mij wel een behoorlijke moodkiller."

Dag stamkroeg

Esther vertrok die avond en heeft sindsdien geen contact meer met hem gehad, ze hadden immers geen nummers uitgewisseld. Ze kwamen elkaar alleen regelmatig tegen in de kroeg, en die heeft ze vooralsnog vermeden. "Ik ben er sinds die avond eigenlijk niet meer geweest."

Voorlopig vindt ze dat prima, maar ze is niet van plan haar favoriete plek voorgoed te vermijden vanwege één ongemakkelijke nacht. "Ik wil absoluut niet dat ik straks degene ben die ergens niet meer naartoe gaat omdat hij daar misschien ook is.”

Tegelijkertijd ziet ze behoorlijk op tegen de eerste ontmoeting. "Wat moet je dan zeggen? Hoi, alles goed? Alsof je elkaar voor het laatst gewoon gezellig bij de bar hebt gesproken en dat niet mijn laatste herinnering was hoe ik in mijn gezicht werd geslagen?” Hoe hij op haar vertrek terugkijkt, weet ze niet. Esther heeft in ieder geval weinig behoefte om er nog uitgebreid met hem over te praten.

"Misschien denkt hij nog steeds dat we gewoon niet dezelfde voorkeuren hebben in bed. Dat klopt natuurlijk ook. Maar voor mij zat het vooral in het feit dat hij helemaal niet vroeg wat ík prettig vond."

Voorlopig heeft ze haar volgende avond in haar stamkroeg nog even uitgesteld. Lang wil ze dat niet blijven doen. "Het is ook gewoon mijn kroeg. Dus op een gegeven moment moet ik er weer heen. Ik heb alleen bijzonder weinig zin in dat eerste oogcontact. Daar was ik vóór die avond toch een stuk enthousiaster over.”

De naam van Esther is gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de redactie.

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