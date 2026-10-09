Lisa (34) ontdekte de volgende ochtend dat hij een vriendin had: ‘Maar zijn telefoon vergat hij bij mij’

"Ik was de avond ervoor met vriendinnen wat gaan drinken en raakte aan de praat met een groep mannen. Met één van hen klikte het meteen. We hebben uiteindelijk een groot deel van de avond staan zoenen en toen de kroeg dichtging, vroeg hij of hij met mij mee mocht."

Lisa had geen reden om te denken dat er thuis nog iemand op hem zat te wachten. "Ik heb nog gevraagd of hij single was. Hij zei dat hij vrijgezel was, en ik had geen reden om dat niet te geloven. We hadden bovendien ook uitgebreid staan zoenen met zijn vrienden erbij.”

De volgende ochtend lagen ze nog samen in bed toen Lisa een berichtje kreeg van een vriendin met wie ze de avond ervoor op stap was geweest. "Ze stuurde: 'Is dit niet die gast met wie jij gisteren stond te zoenen?' Met daarachter een screenshot van een Instagram Story."

Samen uit eten

Op het screenshot zag Lisa inderdaad de man die op dat moment nog geen meter bij haar vandaan lag, nog snurkend aan het slapen. De Story was geplaatst door een vrouw die duidelijk zijn vriendin was. En de foto was niet bepaald maanden oud.

"Ze waren diezelfde avond samen uit eten geweest. Het was een foto van hem, kijkend op de menukaart, en ze had er iets liefs bij geschreven. Ik weet nog dat ik naar die foto keek en daarna naar hem naast me en dacht: meen je dit nou?"

Na dit etentje was hij blijkbaar met zijn vrienden gaan borrelen, zonder zijn vriendin mee te nemen. Daar had zij hem later die avond ontmoet.

"Ik maakte hem wakker en vroeg meteen wie die vrouw was. Eerst probeerde hij er nog een beetje omheen te praten, maar ik liet het er natuurlijk niet bij zitten."

Na enig aandringen kwam het hoge woord eruit: hij had inderdaad een vriendin. "Maar natuurlijk kwam meteen het hele verhaal. Hun relatie zat 'al een tijdje niet goed', ze woonden 'tijdelijk apart' en het was allemaal heel ingewikkeld. Het standaardverhaal waarvan je achteraf denkt: ja hoor."

Voor Lisa maakte het weinig verschil.

"Ik zei dat hij zijn spullen moest pakken en moest vertrekken. Of hun relatie nou goed of slecht was, hij had tegen mij gezegd dat hij single was. Dat was hij dus gewoon niet."

Vergeten telefoon

Daarmee leek de bijzonder ongemakkelijke ochtend voorbij. Lisa wees hem de deur, hij vertrok en zij kon haar vriendinnen bijpraten over de bizarre wending die de avond had genomen. Tot ze ontdekte dat hij iets had achtergelaten.

"Zijn telefoon lag nog bij mij."

Ze ging ervan uit dat hij daar snel achter zou komen. "Ik dacht: die staat hier binnen een halfuur weer voor de deur. Je telefoon heb je tegenwoordig overal voor nodig, dus hoe lang kun je nou zonder?” Blijkbaar behoorlijk lang, ontdekte Lisa.

In de tussentijd begon de telefoon te rinkelen. Steeds verscheen dezelfde naam in beeld: die van zijn vriendin. "Dat maakte het nog ongemakkelijker”, vertelt Lisa. “Ik zat met de telefoon van een wildvreemde man in mijn huis, terwijl zijn vriendin hem steeds probeerde te bereiken. Ik heb hem eerst gewoon laten overgaan. Het voelde ook niet alsof het mijn plek was om op te nemen."

Een paar uur werden een hele dag: de eigenaar van de telefoon kwam niet terug. "Een dag later lag dat ding dus nog steeds bij mij. Ik begreep er echt helemaal niets van. Hoe kun je je telefoon ergens vergeten en hem vervolgens niet ophalen?"

‘Telefoon gestolen’

Toen zijn vriendin opnieuw belde, besloot Lisa uiteindelijk op te nemen. Aan de andere kant van de lijn kreeg ze een vrouw die vooral wilde weten waarom Lisa de telefoon van haar vriend had.

"Ik heb toen gewoon het hele verhaal verteld. Dat ik hem de avond ervoor in de kroeg had ontmoet, dat hij had gezegd dat hij single was, dat hij bij mij was blijven slapen en dat ik de volgende ochtend pas had ontdekt dat zij bestond."

De reactie van zijn vriendin verbaasde haar: ”Ze klonk natuurlijk niet blij, maar ze leek ook niet compleet geschokt. Ze zei dat ze eigenlijk al zoiets vermoedde."

Daar bleek een goede reden voor te zijn. Haar vriend had inmiddels namelijk een verklaring bedacht voor het feit dat hij niet bereikbaar was. "Hij had haar verteld dat hij zijn telefoon was kwijtgeraakt of dat die misschien gestolen was — zijn verhaal veranderde telkens en hij had nogal paniekerig geleken. Ondertussen lag dat ding dus gewoon bij mij thuis."

Wat er daarna tussen de twee is gebeurd, weet Lisa niet. Het contact met haar one-night-stand hield na die ochtend vanzelfsprekend op. "Ik voelde me vooral heel rot voor haar”, aldus Lisa. “Ik had geen idee dat hij een vriendin had en als ik dat had geweten, was ik natuurlijk nooit met hem mee naar huis gegaan. Ik heb niet bepaald een ambitie om de buitenvrouw te zijn.”

Achteraf kan ze vooral niet geloven hoe gemakkelijk hij dacht ermee weg te komen. "Je gaat eerst met je vriendin uit eten, daarna sta je in de kroeg met iemand anders en plein public te zoenen en vervolgens blijf je daar slapen. En dan vergeet je óók nog je telefoon bij die vrouw thuis. Als je dan toch vreemdgaat, ben je er in ieder geval wel uitzonderlijk slecht in."

De naam van Lisa is gefingeerd, haar echte naam is bekend bij de redactie

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