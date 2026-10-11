Sophie (34) belandde tijdens haar eerste solotrip met een onbekende Spanjaard in bed: ‘Ik wist niet eens hoe hij heette’

Iets wat ze normaal gesproken nóóit zou doen. "Ik vond alleen uit eten gaan al spannend. Dat ik 48 uur later met een onbekende Spanjaard in mijn hotelbed zou liggen, had ik al helemaal niet op mijn bingokaart staan."

Voor het eerst alleen

"Mijn ex en ik waren acht jaar samen geweest. We waren allebei midden twintig toen we een relatie kregen, dus eigenlijk had ik mijn hele volwassen leven alles samen gedaan. Vakanties, weekenden weg, uit eten, zelfs een middag naar het strand. Na onze break-up kwam ik erachter dat ik oprecht niet meer wist hoe je sommige dingen alleen deed."

De eerste maanden na de breuk waren zwaar. Sophie sliep een tijdje bij vriendinnen, zocht een eigen woning en probeerde ondertussen vooral niet te veel na te denken over hoe anders haar leven er ineens uitzag.

"Op een avond zag ik goedkope tickets naar Barcelona en dacht ik: fuck it. Als ik nu niet leer om dingen alleen te doen, blijf ik waarschijnlijk de rest van mijn leven wachten tot iemand met me mee wil."

Een paar weken later zat ze in het vliegtuig. "Toen ik aankwam voelde ik me heel stoer. Vervolgens kwam ik mijn hotelkamer binnen, deed de deur dicht en dacht: oké, en nu?"

Tafel voor één

De eerste avond hield Sophie het veilig. Ze haalde eten en at dat op haar hotelkamer. Maar de volgende dag vond ze dat ze zich wel heel makkelijk van haar eigen solotrip afmaakte.

"Ik had mezelf voorgenomen om alleen uit eten te gaan. Niet met een boek voor mijn neus en ook niet de hele avond op mijn telefoon. Gewoon aan een tafel zitten en eten. Achteraf gezien vind ik het hilarisch dat dát het onderdeel van die avond was waar ik het meest zenuwachtig voor was."

Ze belandde bij een kleine tapasbar en raakte aan de praat met een van de medewerkers. Daarna met nog iemand uit de bediening. En uiteindelijk eigenlijk met het halve team.

"Ze waren ongeveer van mijn leeftijd en vroegen wat ik alleen in Barcelona deed. Toen ik vertelde dat het mijn eerste vakantie na een break-up was, vonden ze blijkbaar dat ik onmogelijk om elf uur braaf naar mijn hotel kon gaan."

Na hun dienst gingen ze nog wat drinken. Of Sophie mee wilde?

"Mijn normale antwoord was honderd procent nee geweest. Ik kende deze mensen amper. Maar ik was nou juist naar Barcelona gegaan omdat ik klaar was met mijn normale antwoorden. Dus ik zei ja. Het aantal glazen sangria dat ik al ophad, speelde waarschijnlijk ook een rol in mijn antwoord."

Een kleine, stinkende kroeg

"Ik weet niet meer waar we precies terechtkwamen. Het was klein, bloedheet en het rook naar een combinatie van bier, zweet en iets waarvan ik nog steeds niet wil weten wat het was. Niet bepaald de romantische Barcelona-setting die je in films ziet."

Ondertussen bleven de sangria en shots maar komen. "Ergens die avond raakte ik aan de praat met een Spaanse man. Of nou ja, praten. Zijn Engels was niet geweldig en mijn Spaans bestaat uit hola, gracias en dingen die ik van La Casa de Papel heb opgepikt."

Zijn naam? "Geen flauw idee. Ik weet vrij zeker dat hij hem heeft gezegd. Misschien zelfs meerdere keren. Maar na de hoeveelheid alcohol was die informatie blijkbaar niet belangrijk genoeg voor mijn hersenen om op te slaan."

Wat ze nog wel weet: ze vond hem ontzettend aantrekkelijk. "Donker haar, bruine ogen, wit T-shirt. En hij keek zo naar me dat ik me voor het eerst sinds mijn relatie voorbij was weer even heel aantrekkelijk voelde. Niet dat zielige, gedumpte meisje, maar juist weer echt ontzettend vrouwelijk."

Zoenen alsof ze zestien was

"Ik heb daar echt ordinair staan tongen op de dansvloer. Alsof ik zestien was en mijn ouders ieder moment konden binnenkomen. Ik schaam me bijna als ik eraan terugdenk, maar tegelijkertijd ook totaal niet." Op een gegeven moment vroeg hij waar ze verbleef.

"Dat verstond ik dan weer verrassend goed."

Niet veel later liepen ze samen richting haar hotel.

"Ik weet nog dat ik in de lift ineens dacht: ga ik dit serieus doen? Ik had vóór mijn ex nooit een one-night-stand gehad. Tijdens mijn relatie uiteraard ook niet. En nu stond ik in Barcelona met een man van wie ik de naam niet eens wist."

Lang duurde die twijfel niet. "Zodra de deur van mijn hotelkamer dichtviel, zoenden we weer. Het was totaal niet romantisch of bedacht. Juist niet. Kleren belandden ergens op de grond, ik stootte volgens mij nog tegen een stoel aan en op een gegeven moment moesten we allebei lachen omdat we amper met elkaar konden communiceren."

Maar die communicatie bleek uiteindelijk ook niet echt nodig. "Misschien kwam het doordat ik zo lang maar met één persoon seks had gehad, maar alles voelde ineens nieuw. Een ander lichaam, een andere manier van aanraken, iemand die niet precies wist wat ik lekker vond en het dus moest ontdekken. Dat vond ik onverwacht opwindend."

"Er waren geen verwachtingen. Sterker nog, er was eigenlijk nauwelijks communicatie. Een paar dierlijke geluiden, een dranklucht die in de kamer hing en geen enkele rem. Ik wist dat ik hem nooit meer zou zien en kon me laten gaan op een manier die ik helemaal niet van mezelf kende."

'Wat heb ik in godsnaam gedaan?'

En toen was het voorbij. "Ik lag naast hem en binnen ongeveer dertig seconden veranderde mijn gevoel van dit was geweldig naar: wat. heb. ik. gedaan."

"Ik wist zijn achternaam niet, waar hij woonde niet, wat hij deed niet. Ik wist zijn vóórnaam niet eens. Dat kwam ineens heel hard binnen."

Sophie moest vooral denken aan de versie van zichzelf van een paar maanden eerder. "Die zou dit verhaal niet eens geloven. Ik was altijd behoorlijk braaf. Acht jaar dezelfde vriend, samen op vakantie, samen naar huis, samen wakker worden. En nu lag er ineens een naakte Spanjaard in mijn hotelkamer."

Hij leek ondertussen weinig last te hebben van een existentiële crisis en vroeg of hij mocht douchen.

"Dat vond ik prima. Terwijl hij onder de douche stond heb ik zijn kleding bij elkaar gezocht. Heel subtiel, haha."

Toen hij terugkwam, maakte Sophie duidelijk dat ze alleen wilde slapen. "Hij vond het volgens mij prima. We hebben elkaar nog gezoend, hij trok zijn kleren aan en vertrok. Geen nummer uitgewisseld, geen Instagram, niks."

Nog steeds geen idee hoe hij heet

De volgende ochtend werd Sophie wakker met een kater en een hotelkamer die er verdacht normaal uitzag. "Ik heb mijn vriendinnen meteen geappt: ik moet iets vertellen. Volgens mij geloofden ze het eerst niet."

Spijt heeft ze niet van haar Spaanse escapade. "Ik hoef hem ook helemaal niet terug te vinden. Dat vind ik juist het leuke eraan. Ik weet niet hoe hij heet, waar hij nu is of of hij überhaupt nog weleens aan die avond denkt."

Zelf doet ze dat soms nog wel. "Niet omdat ik verliefd op hem was of dat het zo ontzettend romantisch was. Maar die nacht staat voor mij heel erg voor het moment waarop ik besefte dat mijn leven na mijn ex niet alleen maar kleiner was geworden. Ik kon blijkbaar ook in mijn eentje naar Barcelona gaan, met wildvreemden op stap en iets doen wat totaal niet bij mij paste."

"Ik denk er eerlijk gezegd nog verrassend graag aan terug. Al zou het na al die tijd misschien toch wel fijn zijn geweest als ik in ieder geval zijn naam nog wist."

Sophies naam is gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de redactie.

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