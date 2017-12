Hoofdredacteur Debby: ‘Blij dat ik weer op de been ben’

VIVA-hoofdredacteur Debby Gerritsen (39) stopte met roken en kwam de nodige kilo’s aan. Ze besloot om weer te gaan hardlopen en mee te doen aan een run. Lees mee met haar verhaal, volg haar stappen naar een gezondere levensstijl en check haar slimme tips op gebied van voeding. Want die eerste stappen zijn het proberen waard, wie weet ook voor jou!

VIVA samen met Menzis Samengezond

‘De Dam tot Damloop van 16 kilometer viel me zwaarder dan ik had verwacht, al tijdens de run deden alle spieren in mijn lichaam pijn, maar was trots dat ik het heb uitgelopen. Omdat ik mijzelf als doel had gesteld ook nog de halve marathon van Amsterdam te lopen, rende ik een week later alweer 14 kilometer. Tijdens het rennen viel de pijn mee, maar na afloop voelde ik een nare steek in mijn heupen. Vooral opstaan deed verschrikkelijk veel pijn.

Blessure

De fysiotherapeut constateerde dat ik tijdens de Dam tot Damloop iets had geforceerd. Vanwege mijn blessure mocht ik de halve marathon niet meer rennen. Dat was een pittige teleurstelling, want ik had er hard voor getraind. Ik moest een tijdje rust houden, maar nu mag ik gelukkig weer beginnen. Samen met een trainingsmaatje dit keer en dat werkt motiverend! Ik ben blij dat ik weer op de been ben.’

Opbouwen

Ik bouw het rennen nu rustig op, te beginnen met drie tot vijf kilometer interval training, in combinatie met oefeningen van de fysio, de loopband op de sportschool en af en toe een Chinese massage. Zo hoop ik in maart alsnog aan de start te kunnen verschijnen van de halve marathon van Den Haag. En als ik het niet red, dan geeft dat niet; de weg ernaartoe is óók heel erg leuk.’

Slimme tips van Debby: Hoe ga je om met blessures?

Een pijntje, hoe klein ook, moet je serieus nemen. De kans is groot dat een blessure op de loer ligt. Toch de dupe van een blessure? Debby geeft wat tips hoe je ermee omgaat zodat je weer snel pijnvrije kilometers kunt maken.

Om het blessureleed te verzachten, kan een milde vorm van yoga helpen. Het houdt je enerzijds fit en helpt anderzijds de klacht te helen. Rol niet zomaar een yogamat uit, maar vraag advies aan een deskundig iemand en doe eventueel sommige yogahoudingen even niet.

Wil je zo snel mogelijk weer aan de slag? Dan kan een fysiotherapeut verlichting bieden. Met behulp van trainingapparatuur, braces of medical taping en een alternatief trainingsschema, kun je hopelijk weer snel je sportieve stappers aansnoeren.

Natuurlijk: een blessure is balen. Voor de fanatiekelingen onder ons is het lastig dit los te laten. Gun je lichaam echter wat rust en bekijk het van de positieve kant: nu heb je meer tijd om neer te strijken op een verwarmd terras en wijn te drinken met vriendinnen. Een keer wat anders dan die regenachtige interval.

Voeding speelt een niet te onderschatten rol bij blessures. Wie goed eet, heeft een veerkrachtiger lichaam. Denk aan de slimme voedingtips die ik al eerder gaf. Supplementen zijn bovendien nuttig voor het herstel van een blessure. Op deze manier kan het lichaam reserves aanvullen die tijdelijk niet optimaal op peil staan.

Tot slot: zorg voor een knappe man in huis met stevige handen. Een massage stimuleert de doorbloeding en helpt de spieren ontspannen. Binnen de kortste keren ben jij weer blessurevrij!

