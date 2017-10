Hoofdredacteur Debby: ‘Ik besloot mijn hardloopschoenen weer af te stoffen’

Nadat VIVA-hoofdredacteur Debby Gerritsen (39) stopte met roken, ging haar conditie achteruit en kwam ze kilo’s aan. Daar moest verandering in komen, dus trok ze haar hardloopschoenen weer aan. Ze besloot haar leven stap voor stap gezonder te maken. Lees mee met haar verhaal, volg haar stappen en check haar slimme tips. Want die eerste stappen zijn het proberen waard, wie weet ook voor jou!

‘Anderhalf jaar geleden stopte ik met roken. Een van de beste beslissingen ooit, ik kan me nu niet meer voorstellen waarom ik het ooit heb gedaan. Omdat ik één ongezonde gewoonte vaarwel had gezegd, vond ik dat ik nog wel flink mocht genieten van lekker eten en een wijntje, maar dat ging niet ongestraft.’

Veranderen

‘In korte tijd kwam ik kilo’s aan en mijn conditie bleek niet zo goed als voorheen. Dit hoorde nu eenmaal bij stoppen met roken, praatte ik het goed. Maar na een jaar zaten de zes extra kilo’s me behoorlijk in de weg. Dat er iets moest veranderen, was duidelijk. Ik had geen zin in een hongerdieet, daarvoor geniet ik nu eenmaal teveel van lekker eten. Ik moést weer gaan bewegen.’

Weleens lastig

‘Op mijn 27ste heb ik al eens de marathon gelopen, dus ik besloot om mijn hardloopschoenen weer af te stoffen. Ik downloadde een hardloopapp met een trainingsschema en begon: die stok achter de deur had ik nodig. Het was weleens lastig. Na een lange dag werken had ik niet altijd zin om te gaan rennen en op zomerse avonden lonkte het terras. Ik wist ook van mezelf dat ik sporten snel saai vind, dus om gemotiveerd te blijven, stelde ik mezelf een doel: meedoen aan de Dam tot Damloop.’

Fitter en gezonder

‘De loop zit er inmiddels op. Het was zwaar, maar ik heb niet opgegeven. Ik pas inmiddels mijn oude broeken weer en voel me een stuk fitter en gezonder. Mijn volgende doel staat al in de agenda: de halve marathon.’

Slimme tips van Debby

Debby vindt het niet lang niet altijd makkelijk om door te pakken, maar ze blijft proberen. Vind je beginnen en vooral doorpakken ook lastig? Ze geeft wat slimme tips om meer in beweging te komen en gemotiveerd te blijven.

Prik een vast moment in de week om te gaan sporten en spreek van tevoren af met jezelf dat je mag stoppen wanneer je maar wilt.

Gewoon normaal lopen is ook prima. Hiermee verlaag je de drempel.

Zoek een leuk nieuw hardloop-pakje uit. Nieuwe kleren doen wonderen voor je motivatie.

Maak van tevoren een playlist op spotify met je favoriete nummers die je kan afspelen tijdens het lopen. Dit kan helpen om gemotiveerd te blijven. Tijdens mijn eerste halve marathon, 10 jaar geleden, was ik verslaafd aan een cd van Pink. Ik luisterde er alleen naar tijdens het hardlopen, een fijne extra motivatie.

Ook heel handig: download een app waarmee je het sporten rustig opbouwt en bijhoudt hoe lekker je gaat.

