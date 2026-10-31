Elise (36) helpt slachtoffers van seksueel geweld: ‘Ik wil dat ze het niet alleen hoeven doen’

Meer dan de helft van de vrouwen heeft ooit fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt en nog eens 24 procent ervaarde seksueel geweld. Elise de Cuyper is er voor hen én hun naasten als casemanager bij het Centrum Seksueel Geweld.

Stigma's de wereld uithelpen

Elise heeft een avonddienst als ze met VIVA belt. Het ene moment is ze het eerste aanspreekpunt als je belt, chat of mailt en het andere als mensen binnenlopen op de locatie in Amsterdam. Die laatste dienst heeft ze nu. "Het kan zijn dat ik het interview kort moet houden: als er iemand binnenkomt, moet ik beschikbaar zijn voor diegene."

Het laat zien dat anderen helpen altijd haar prioriteit heeft. Inmiddels werkt ze hier al twee jaar en drie maanden. "Ik vind het belangrijk om stigma's de wereld uit te helpen. Rondom seksualiteit hangt er een - bij seksueel geweld al helemáál. Het zorgt ervoor dat mensen met een negatieve ervaring er vaak helemaal alleen mee rondlopen. Maar het hoort niet bij deze mensen te liggen. Ik wil dat ze het niet alleen hoeven doen: daarom ben ik er om ze te steunen en informatie en advies te geven."

Negatieve labels wegnemen vindt Elise belangrijk: hiervoor werkte ze bij Amsterdam Centre for Sexworkers, Transhuis Amsterdam en in de verslavingszorg. "Ze ontstaan door de maatschappij en een 'algemene norm'. Ik vind de wereld júist mooi door haar diversiteit. Stigma's hoeven er niet te zijn - zeker niet als het te maken heeft met een ingrijpende gebeurtenis."

Centrum Seksueel Geweld

Iedereen met een vraag over seksueel geweld kan (anoniem) bij het Centrum Seksueel Geweld terecht. Vervolgens is één van de casemanagers, onder wie Elise, er om diegene te helpen. "Sommigen doen hun verhaal uit zichzelf, anderen help ik op gang komen. Ik ben er voor de eerste psychische hulp. Daarna kijk ik mee naar mogelijke vervolghulp: ik kan ze bijvoorbeeld in contact brengen met de politie of een slachtofferadvocaat. De gehele tijd sta ik naast iemand.

Het mooiste aan mijn werk vind ik dat ik aan mensen kan uitleggen hoe je brein in bepaalde situaties werkt, waarom je soms impulsief reageert en waar gevoelens van schaamte en schuld daarna vandaan komen", zegt Elise. "Zo zien ze in dat de situatie abnormaal was en niet hun reactie erop. Meestal zie ik daarna een ontlading; het geeft voldoening als ze zeggen opgeluchter naar huis te gaan."

Aangrijpende casussen

In haar werk krijgt ze continu te maken met verhalen over seksueel geweld. "Ik zal er nooit aan wennen dat dit plaatsvindt. Sommige casussen grijpen mij ook aan. Het is moeilijk om de vinger erop te leggen welke dingen mij raken: het hangt van verschillende factoren af, misschien ook wel van mijn mood van de dag." Gelukkig kan ze het daar met collega's goed over hebben.

"Het gebeurt zeker weleens dat ik later nog aan gesprekken terugdenk, maar ik probeer er ook niet te veel bij stil te staan", zegt ze. "Ik handel vanuit mijn hulpverlenerspositie: ik wil hen ondersteunen in iets waarin zij even geen raad weten. Mijn werk kan zwaar zijn, maar de krachtige mensen die ik hier zie, maken het lichter."

Hulpverlener van zichzelf

"Buiten mijn werk om ben ik eigenlijk vooral een levensgenieter. Ik ga graag met mijn vrouw en onze camper de natuur in. Daarnaast houd ik ervan om mijzelf te verdiepen: drie jaar geleden ben ik begonnen aan een studie psychologie", vertelt Elise. "Of mijn werk mij heeft veranderd? Waarschijnlijk wel. Maar ik denk dat veel hulpverleners uit zichzelf ook al hulpverleners zijn. Het zit in je."

Heb je een nare seksuele ervaring meegemaakt? Het CSG is dag en nacht bereikbaar op 0800 0188 (gratis & anoniem)