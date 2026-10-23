Emma Lok (WOMEN Inc.): ‘De gemiddelde diagnosetijd van endometriose en PMDD is zeven tot twaalf jaar, dat kan toch niet?’

Dat Emma bij WOMEN Inc. terechtkwam, begon ooit bij OneWorld, het platform voor een eerlijke en duurzame wereld. Daar werkte ze als zakelijk manager tussen journalisten die schreven over onderwerpen als mensenrechten, racisme, seksisme en duurzaamheid. “Ik was er voor de zakelijke kant, maar doordat ik dagelijks gevoed werd door journalistieke stukken, kreeg ik steeds meer visie op die inhoud. Ik las over mensen die stelselmatig buitengesloten werden, vooral vrouwen, de helft van de wereldbevolking. Die systemische ongelijkheid ging me steeds meer aan het hart.”

Op het lijf geschreven

Emma wilde naar een organisatie die daar echt verschil in maakte. “Niet alleen misstanden aan de kaak stellen, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor de oplossing.” Toen een kennis haar de vacature voor directeur strategie en communicatie bij WOMEN Inc. doorstuurde, wist ze het meteen. “Ik dacht: dit ben ik, dit wil ik.”

Het was de combinatie die haar trok, legt ze uit: de missie van een gelijkwaardige samenleving voor iedereen, een inhoudelijke functie en een directierol. “Als directeur mag je een visie vormen en die doorvoeren in de hele organisatie.” Haar studie bedrijfskunde kwam daarbij goed van pas. “Daar heb ik geleerd strategisch te denken en doelgericht te werken. Ik wil besluiten onderbouwen met data: hoe zit iets écht? Maar ook mijn gevoel moet kloppen. Daarna bepaal ik een doel en met welke aanpak ik dat wil bereiken: kleine stappen, totdat je je grote doel hebt bereikt.”

Vrouwengezondheid op de kaart

Ze heeft een plan gemaakt van 2020 tot 2030. “Eén van de thema’s werd vrouwengezondheid. We zagen dat vrouwen langer leven dan mannen, maar in minder goede gezondheid.” Als er al aandacht voor was, ging het vooral over verschillen tussen mannen en vrouwen, zoals het vrouwenhart: hart- en vaatziekten uiten zich bij vrouwen anders en worden daardoor minder snel herkend. “Maar er was nog geen aandacht voor vrouwspecifieke gezondheid, laat staan dat er een groot plan voor was. De gemiddelde diagnosetijd van aandoeningen als endometriose en PMDD is zeven tot twaalf (!) jaar, dat kan toch niet? Als gevolg daarvan lopen vrouwen jarenlang rond met klachten zonder juiste diagnose of behandeling.”

WOMEN Inc. bracht een Nationale Strategie Vrouwengezondheid naar Nederland en zette die op de kaart. Op 24 september 2024 nam de Tweede Kamer die bijna Kamerbreed aan; alleen FVD stemde tegen. Het dossier ligt nu bij het ministerie van VWS, waar inmiddels actielijnen zijn geformuleerd. Helemaal tevreden is Emma nog niet. “We zijn er nog niet. Het moet nu van papier naar praktijk gebracht worden met financiering en politieke verantwoordelijkheid.” Toch laat het zien wat haar manier van werken oplevert, vindt ze. “Als je groter gaat denken vanuit systeemverandering, kun je ook grotere wissels omzetten.”

Je moet durven bijsturen

Wie aan maatschappelijke verandering werkt, is afhankelijk van de politiek. En die werkte niet altijd mee. “Het vorige kabinet was niet het kabinet dat zich hard maakte voor vrouwen. Sterker nog: het gedachtegoed stond haaks op onze missie. Partijen gebouwd op uitsluiting zaten aan de knoppen, terwijl ik strijd voor een gelijke samenleving voor iedereen.” Volgens Emma een ‘realitycheck’. “Maar de Nederlanders hebben het voor het zeggen, daar hebben we mee te dealen. Dat doe ik door samen de banden met partijen die wel vooruit zijn aan te trekken.” Dat is volgens haar de kern van leiderschap. “Leiderschap is bewust acteren in plaats van reageren. Vooruitgang is niet lineair. Het is fijn om stippen op de horizon te zetten, maar je weet nooit wat je onderweg tegenkomt. Als je te strak vasthoudt aan wat je voor ogen had, maak je jezelf klein. Als je maximale impact wilt, moet je durven bijsturen.”

Yoga en dansen in de club

Bij zoveel spanning hoort ook ontspanning, weet Emma. “Je hebt tijden dat je héél erg aanstaat. Maar je moet ook momenten hebben waarop je uitstaat, afstand neemt en reflecteert.” Dat doet ze bewust. Elke week blikt ze terug: waar ben ik blij mee, wat kan beter en wat ga ik anders doen? Om op te laden, doet ze aan yoga, trekt ze met haar camperbusje de natuur in of gaat ze ’s avonds dansen in de stad met vriendinnen. “Echt los van mijn telefoon, los van het nieuws, los van alles wat er gebeurt.”

‘Shoot for the moon’

Haar belangrijkste advies voor vrouwen die zelf zo’n positie ambiëren: “Durf groots te dromen. Shoot for the moon, maybe you end up among the stars. Als je alleen maar beren op de weg ziet, ga je de nodige stappen niet durven zetten.”

Bij WOMEN Inc. is optimisme het uitgangspunt, vertelt ze. Haar voorganger droomde ervan om koningin Máxima te betrekken bij de missie, en dat bleek niet te hoog gegrepen. Sindsdien is zij al jarenlang betrokken bij onze missie en bij verschillende bijeenkomsten aanwezig geweest. Groots dromen betekent volgens haar ook: contact durven leggen met de mensen die je daarvoor nodig hebt, en beslissingen nemen vanuit je intuïtie, maar altijd onderbouwd met data. “Ik durf pas op mijn intuïtie te besluiten als ratio en gevoel op één lijn liggen. Het moet óók meetbaar zijn. Breek jouw stip op de horizon op en werk er strategisch naartoe, door het op te breken in kleine stapjes. Maar staar je er niet blind op. Blijf flexibel voor alles wat je onderweg tegenkomt.”