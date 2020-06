Ada Hegerberg tekent ‘historisch’ contract bij Nike voor vrouwenvoetbal

De Noorse voetbalster Ada Hegerberg heeft een lucratief tienjarig contract ondertekend bij sportmerk Nike. En we weten; sporters die bij Nike tekenen zijn goed in wat ze doen. Toch komt Ada Hegerberg, boegbeeld van het vrouwenvoetbal, niet uit voor het Noorse nationale vrouwenteam. Hoe zit dat?

Ada Hegerberg x Nike = vrouwenvoetbal

Het antwoord op die vraag brengt ons direct naar de reden waarom Nike en Ada de handen ineen slaan. Ada Hegerberg, 24 jaar en van Noorse komaf, geldt als de beste voetbalster van dit moment. In het seizoen 2016/17 werd ze uitgeroepen tot UEFA Speler van het Jaar en in december 2018 was ze de eerste winnaar van de Ballon d’Or voor vrouwen. En zolang Hegerberg al voetbalt, komt ze op voor het vrouwenvoetbal.

Weigering

Ada Hegerberg vindt dat vrouwen evenveel moeten verdienen als mannen. Om die reden zette ze de Noorse voetbalbond enkele jaren geleden onder de druk. De Noorse bond trok de vergoedingen gelijk, maar in aanloop naar het WK van 2019 weigerde de bond een substantieel deel van de inkomsten als premies af te staan aan de vrouwen. Sindsdien weigert Hegerberg voor het Noorse vrouwenelftal te spelen.

Groter dan sport

In sportmerk Nike, vernoemd naar de Griekse godin van de overwinning, vond Hegerberg haar ideale partner in de strijd voor het vrouwenvoetbal. De 24-jarige voetbalster heeft een tienjarig contract getekend en mag zich vanaf nu een volwaardig ambassadeur van Nike noemen. Hiermee schaart ze zich in het rijtje van Michael Jordan, Tiger Woods, Andre Agassi, Serena Williams, Cristiano Ronaldo – allemaal iconen die het imago van hun tak van sport mondiaal veranderden. Allemaal namen die groter werden dan de sport zelf. Samen willen Ada en Nike het vrouwenvoetbal meer aanzien geven en naar een hoger niveau tillen.

Coronacrisis

De timing is geen toeval: Ada Hegerberg vreest dat de coronacrisis een genadeklap is voor het vrouwenvoetbal. “Ik maak me zorgen om de toekomst”, zegt de 24-jarige Hegerberg. “De mannen hebben prioriteit, dat begrijp ik heus wel. Ze genereren het meeste geld voor de sport, waar we allemaal van profiteren. Maar het is cruciaal dat ook de vrouwen zich kunnen blijven ontwikkelen en niet de klok een paar jaar terug hoeven draaien.”

Mia Hamm

Overigens is Ada Hegerberg niet de eerste voetbalster die door Nike is omarmd als ambassadeur. In 1994 tekende Mia Hamm, destijds de beste voetbalster ter wereld, bij het sportmerk. Zij geldt inmiddels als de speelster die het vrouwenvoetbal in de Verenigde Staten tot bloei heeft gebracht.

Honderd miljoen

Ada Hegerberg krijgt het symbolische bedrag van een miljoen euro van Nike, which is totally peanuts in vergelijking met andere sporters. Het onderstreept nog maar eens de boodschap van Hegerberg: het gaat haar niet om geld, maar om gelijkheid. “Ik wil geschiedenis schrijven, op het veld maar ook daarbuiten.”

De meest recente lijst met best betaalde sporters, jaarlijks samengesteld door het tijdschrift Forbes, wordt nog steeds met harde hand geregeerd door mannen. Hegerbergs collega’s Cristiano Ronaldo en Lionel Messi zijn jaarlijks goed voor een slordige honderd miljoen.

In december 2018 won Ada Hegerberg de eerste Ballon d’Or voor vrouwen. Dit leverde nog een relletje op doordat presentator en dj Martin Solveig vroeg of ze wilde twerken. Solveig bood hier later zijn excuses voor aan.

