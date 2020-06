Hebben we het over racisme en wit voorrecht dan is Angelina Jolie een vrouw waar we allemaal nog wat van kunnen leren. Niet alleen dankzij haar inzet voor de Verenigde Naties. Ook dankzij haar ervaringen op persoonlijk vlak. De 45-jarige moeder van zes wordt dagelijks geconfronteerd met het privilege dat zij en haar blanke kinderen hebben en dat haar geadopteerde dochter Zahara niet heeft.

Op basis van haar eigen ervaringen heeft Jolie advies voor andere moeders, zo vertelt ze in Harper’s Bazaar UK. Haar raad is simpel: ‘Luisteren naar degenen die onderdrukt worden en veronderstel nooit dat je weet waar ze het over hebben.’

Verenigde Naties

Samen met Brad Pitt heeft Angelina Jolie zes kinderen: Maddox, Zahara, Shiloh, Pax en de tweeling Vivienne en Knox. Ze zet zich als Speciaal Gazant in voor UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. ‘Na bijna twee decennia van internationaal werk, hebben deze pandemie en dit moment in Amerika me doen nadenken over de behoeften en het lijden in mijn eigen land. Ik focus me zowel globaal als binnenlands; die twee zijn natuurlijk met elkaar verbonden.’

Strijd tegen het systeem

En hoewel de strijd tegen racisme begint bij opvoeding, ziet Angelina Jolie ook in dat er systematische en institutionele veranderingen moeten plaatsvinden. Pas dan hebben is er kans op verandering, zowel voor Black Lives Matter als andere gelijkheidskwesties.

‘Een systeem dat mij beschermt, en misschien niet mijn dochter – of een andere man, vrouw of kind op basis van huidkleur in dit land – is ondraaglijk. We moeten verder gaan dan sympathie en goede bedoelingen, met wetten en beleidsmaatregelen die daadwerkelijk structureel racisme en straffeloosheid aanpakken. Het beëindigen van misstanden bij de politie is nog maar het begin. Het gaat veel verder dan dat. Het moet doorsijpelen naar alle aspecten van de samenleving, van ons onderwijssysteem tot onze politiek.’

Hoop

Op dit moment lijkt die weg daar naar toe vol hobbels te liggen. Toch heeft Angelina Jolie goede hoop. Hoe ze aan die hoop komt? ‘Door de manier waarop mensen nu in opstand komen.’

‘Het voelt alsof de wereld is ontwaakt. Zeggen dat ze moe zijn van de zogenaamde excuses en halfslachtige maatregelen, en solidariteit met elkaar laten zien. Ten overstaande van de inadequate reacties van zij die macht hebben. Het geeft aan dat mensen zijn wakker geworden, en zich meer verbonden willen voelen met hun samenleving.’

Wat Angelina Jolie voor de toekomst hoopt? ‘Dat de positie van achtergestelde minderheden ook een focuspunt blijft als het vuur is gedoofd. Dat we met nog meer bewustzijn aan het werk gaan.’