Anticonceptie voor mannen: jongeren zijn er klaar voor

Het zou verdorie tijd worden: mannelijke anticonceptie. Vrouwen die maar lopen te rommelen met anticonceptiepillen, spiraaltjes, staafjes en weet ik het wat. En voor mannen? Een condoom of – meteen nooit meer kids – sterilisatie. En die eerste variant bederft dan (ja sorry, maar ’t is zo) de pret vaak tóch een beetje, zo in het heetst van de strijd friemelen met een rubbertje. Het is dan ook niet gek dat 65 procent van de jongeren graag andere vormen van anticonceptie voor mannen zou willen zien.

3Vraagt, onderdeel van het Een Vandaag Opiniepanel, deed in samenwerking met 3FM HUMAN onderzoek onder 3500 jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 34 jaar. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat negen op de tien deelnemers van mening zijn dat je er sámen voor moet zorgen dat je niet ongewenst zwanger raakt.

Verantwoordelijkheid anticonceptie bij vrouw

De verantwoordelijkheid tegen een ongewenste zwangerschap ligt nu veelal bij de vrouw. Zij hebben te maken met mentale, fysieke en financiële gevolgen van anticonceptie. Bij die financiële gevolgen denk je misschien: hoe zit dat dan? Maar dat is nog steeds zo. Anticonceptie zit namelijk niet standaard in de basisverzekering. Uit het onderzoek van 3Vraagt blijkt dan ook dat 85 procent van de jongeren vindt dat dit voor alle vrouwen vergoed zou moeten worden. ‘De pil, het spiraaltje en andere middelen gratis toegankelijk maken, zorgt voor meer gelijkheid.’ Daar zijn wij het helemaal mee eens.

‘Baas in eigen bal’

Gelukkig denken veel mannen daar ook zo over. 53% van de mannen zou de mannenpil gebruiken. Deelnemers schrijven dat dit een veilige methode lijkt, omdat er ook een vrouwenpil is. Een van de deelnemers schrijft over deze optie: ‘Een anticonceptiepil voor mannen zou mij een extra stukje veiligheid geven. Baas in eigen bal.’ 38 procent van de mannen ziet wel iets in een anticonceptiegel.

Onderzoek naar anticonceptie voor mannen

En wil dat dan een beetje vlotten, onderzoek naar anticonceptie voor mannen? Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar deze middelen, zoals een anticonceptiegel, -pil of injectie, maar tot noch toe lijkt er nog niets concreets te zijn. Op het moment wordt er geëxperimenteerd met een gel die de man iedere dag op z’n schouder moest smeren en is er een mannenpil in ontwikkeling. Allebei zijn het hormonale anticonceptiemiddelen (net als zo’n beetje alle middelen die er voor vrouwen op de markt zijn). Dat wil in het geval van onze mannelijke medemens zeggen dat ze ervoor zorgen dat de spermaproductie wordt afgeremd, maar het libido op peil blijft.

Seks zonder zorgen over een ongewenste zwangerschap, zonder gehannes met condooms én zonder hormonale schommelingen bij de vrouw wegens anticonceptie. Klinkt als een droom, niet waar?

