appmealsjethuisbent: ‘Schandalig dat we het hier in 2021 nóg over hebben’ 

Deze week start VIVA’s landelijke campagne #appmealsjethuisbent. De boodschap: geweld tegen vrouwen op straat moet stoppen. Dit is niet voor het eerst dat VIVA zich inzet voor vrouwenrechten.

In 1972 werd VIVA gelanceerd met de campagne: Zij leest. Zij schrijft. Zij werkt. Vanaf de oprichting zet VIVA zich in voor de rechten van jonge vrouw, zowel maatschappelijk als op seksueel gebied. De boel opschudden, kritische vragen stellen, op de barricades staan: het zit in ons DNA.

Kamervragen

VIVA deed in 1981 als eerste een grootschalig onderzoek naar ongewenste seksuele intimiteiten op de werkvloer. De cijfers waren schokkend: 86 procent van de ondervraagden had ermee maken. Het resultaat zorgde voor grote ophef en naar aanleiding van het onderzoek werden er in Den Haag Kamervragen gesteld. In 2017 deed VIVA hetzelfde onderzoek naar aanleiding van de #metoo-beweging: de cijfers waren gedaald, maar nog steeds schokkend. 39 procent van de vrouwen heeft ermee te maken, bij 3 procent is sprake van een poging tot aanranding of verkrachting.

Het nieuwe normaal: blijf van vrouwen af

En nu dus de campagne #appmealsjethuisbent, omdat het tijd is voor verandering. VIVA hoofdredacteur Debby Gerritsen: ‘Vrouwen moeten zich overal veilig voelen, op werk, in een relatie, maar óók als ze in het donker alleen over straat lopen. Zonder dat ze zich beveiligen met sleutelbossen, appjes naar vriendinnen en nep telefoongesprekken. Het is eigenlijk schandalig dat we het hier in 2021 nog steeds over hebben. Ik ben wel toe aan het nieuwe normaal: een normaal waarin we van vrouwen afblijven.’

Tekst: Jessica van Zanten