appmealsjethuisbent: VIVA start landelijke campagne tegen vrouwengeweld op straat

Zeg eens eerlijk: ben je nooit omgefietst omdat dat straatje toch wel erg donker en stil was? Ben je ooit nageroepen op straat, voor ‘schatje’? Nagefloten op straat als je een rokje droeg? Heb je ooit een vriendin die bij je op bezoek was geappt met de vraag: ‘App me even als je veilig thuis bent?’.

Wij van VIVA wel. En dat moet afgelopen zijn.

Veilig voor vrouwen

Vanaf woensdag 31 maart ligt er een speciale VIVA in de winkel. Eentje met een duidelijke boodschap: geweld tegen vrouwen op straat moet stoppen. Want na de ontvoering en moord van de 33-jarige Sarah Everard in Londen klinkt de roep hier in Nederland ook luider: het is tijd voor verandering. Vrouwen moeten zich veilig voelen, ook als ze in het donker alleen over straat lopen.

VIVA hoofdredacteur Debby Gerritsen: ‘Krap een week voor Internationale Vrouwendag verdween in Engeland de 33-jarige Sarah Everard. Ze liep na een avondje bij een vriendin naar huis en werd in een onbewaakt moment van straat geroofd door – naar zoals het er nu uit ziet – een moordlustige politieman. Ik realiseerde me meteen: dit had ik kunnen zijn. Of een vriendin. Mijn zus. Mijn nichtje. Iedere vrouw had Sarah kunnen zijn.’

Uit cijfers van het College van de Rechten van de Mens blijkt dat in Nederland de helft van de vrouwen tenminste één keer in haar leven te maken krijgt met fysiek of seksueel geweld, online intimidatie of straatintimidatie.

VIVA vindt het daarom hoog tijd voor een normverandering. Stichting Stop Straatintimidatie, Stichting Rutgers en het Kennisinstituut voor emancipatie- en vrouwengeschiedenis Atria hebben zich daar al bij aangesloten. Debby: ‘We leren van kinds af aan dat het ’s avonds niet veilig is op straat. We vinden het normaal dat we doen alsof we bellen of een sleutelbos als boksbeugel tussen onze vingers houden. Maar wanneer komt het moment dat we wel veilig buiten kunnen sporten, lopen of gewoon ‘zijn’ zonder het gevaar te lopen aangevallen, verkracht of vermoord te worden?’

Doe mee

Voel jij je altijd veilig op straat? Het antwoord is vast ‘nee’. VIVA start daarom vandaag met de landelijke campagne: #appmealsjethuisbent. Deel deze hashtag en steun vrouwen. Want waarom zouden vrouwen zich op straat onveilig moeten voelen? Waarom vinden we het ‘normaal’, dat we met onze sleutels in ons hand naar huis fietsen als het donker is? Het is niet normaal. En het is tijd dat we als vrouwen ons laten horen.

Doe mee en post je foto met #appmealsjethuisbent. Lak je nagels blauw. Sta op. Laat je zien. Want dit kan zo niet langer en VIVA zet een duidelijke stap in het doorbreken van wat we normaal vinden op straat, maar wat eigenlijk pure straatintimidatie is.

Voel jij je ’s avonds veilig op straat?

#AppMeAlsJeThuisBent

VIVA #13 ligt 31 maart in de winkels. Mis ‘m niet.

