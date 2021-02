Ballerina die voor het eerst spitzen krijgt in haar huidskleur gaat viral

De blijmaker van de dag is de 18-jarige Kira Robinson. De ballerina danst al haar hele leven op spitzen die niet haar huidskleur hebben. Nu is eíndelijk de dag aangebroken waarop ze spitzen krijgt in haar eigen huidskleur.

Dat betekent dat Kira niet meer van tevoren haar spitzen hoeft te verven met donkere foundation. De ballerina is door het dolle heen met de spitzen en deelt haar vreugde op TikTok. De video is inmiddels meer dan 1,4 miljoen keer bekeken.

Verontwaardiging

‘Ik kan je niet uitleggen hoe revolutionair het is dat ik mijn spitzen nu niet meer hoef te verven met foundation’, aldus de uitzinnige Kira. Haar blijdschap werkt aanstekelijk, maar roept ook verontwaardiging op. Want hoezo heeft het zo lang moeten duren voordat danseressen van kleur konden dansen op spitzen in hun eigen huidskleur?

De ballerina deelt ook een follow-up waarin is te zien wat ze voorheen moest doen voordat ze eindelijk kon dansen. Nu is het een kwestie van spitzen aan en de show stelen. En wat zijn ze móói!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Glamour UK | Beeld: TikTok