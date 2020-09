Nog geen maand geleden kondigde ik het groots aan op deze website. ‘Taboedoorbrekend: Indiaas cricketteam kiest voor maandverbandreclame op shirts.’ Dat wás taboedoorbrekend, want in India, daar lopen ze pas echt achter in de tijd als het aankomt op seksualiteit, menstruatie en erotiek. En ja nee, in Nederland zou zoiets gewoon kunnen. Vrij, vooruitstrevend land, ja toch! Nou niet dus. Seksspeeltjesbedrijf EasyToys is door de KNVB afgekeurd als hoofdsponsor van eredivisieclub FC Emmen.

Een ruime week na het indienen van het verzoek heeft de KNVB laten weten geen akkoord te geven voor de samenwerking.

‘het fatsoen’

De reden? De KNVB heeft aan FC Emmen laten weten dat hun besluit is genomen omdat de samenwerking met EasyToys in strijd is “met de goede zeden, de goede smaak of het fatsoen”. Het bestuur van de voetbalbond is van mening dat het hoofdsponsorschap van EasyToys ervoor zorgt dat de eredivisieclub in verband wordt gebracht met de seksindustrie.

De KNVB benadrukt hierin met name haar bezorgdheid over de jeugd, die in veel gevallen toch een voorbeeld zien in de voetballers en zich willen identificeren met hun voorbeelden. Dat EasyToys voor de jeugd al op zoek was naar een goed doel om de lege ruimte op de borst aan te schenken maakte geen verschil voor de voetbalbond. “Onze jeugd zou helemaal niet spelen in een shirt met deze sponsor. In samenspraak met EasyToys zou er namelijk ruimte komen voor goede doelen”, legt voorzitter Ronald Lubbers van FC Emmen uit. Ook het feit dat er bij de Drentse voetbalclub behoefte is aan extra financiering maakte het oordeel niet anders.

Een net bedrijf

En dat zorgt voor verontwaardiging bij Lubbers. “Natuurlijk gaat het ook om veel geld en baal ik enorm als de hoofdsponsordeal afketst, maar ik ben eerlijk gezegd meer verbolgen over de argumentatie van de KNVB. Volgens de commissie van de bond kan de link gemaakt worden met de seksindustrie. We praten hier over een net bedrijf dat seksspeeltjes levert aan particulieren in binnen-en buitenland. Eric (CEO van EasyToys, red.) is er met zijn bedrijf in geslaagd om online Europees marktleider te worden in de meest beoefende bezigheid van mensen. Het is toch fantastisch dat een bedrijf met haar oorsprong in de Drentse Zuidoosthoek het zover weet te schoppen?”

Ook EasyToys is teleurgesteld over het besluit van de KNVB. “We zijn enorm teleurgesteld dat we geen hoofdsponsor van FC Emmen worden. We beraden ons, in nauw overleg met FC Emmen, op vervolgstappen. Voor ons was de samenwerking een logische keuze. Wij zijn twee succesvolle bedrijven uit dezelfde regio en voelen ons sterk verbonden met deze club die net als wij op het hoogste niveau spelen. We zien dan ook het probleem niet”, aldus de uit Emmen afkomstige CEO Eric Idema. “Net als FC Emmen doen wij het graag net even anders door ons verhaal op een eigenzinnige manier te vertellen. Daar hadden we elkaar graag in willen versterken.”

‘Niet gepast’

Een goed verhaal of niet, voor de KNVB blijft een sponsor als EasyToys in strijd met ‘het fatsoen’. In een schriftelijke reactie laat de bond weten dat de wedstrijdkleding in overeenstemming moet zijn met de statuten, reglementen en besluiten van de bond. Alle clubs – en dus ook FC Emmen – hebben ingestemd met deze reglementen.

Seksindustrie

In die reglementen is onder meer bepaald dat sponsoruitingen niet in strijd mogen zijn de goede smaak of het fatsoen. “Hoewel daarover verschillende opvattingen kunnen bestaan, is het bestuur betaald voetbal van mening dat het niet gepast is om sponsoruitingen die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie op wedstrijdkleding te tonen”, aldus de KNVB.

Taboe op seksualiteit

En precies dat laatste argument is voor EasyToys reden genoeg om te stellen dat er nog altijd een taboe op erotiek en seksualiteit ligt. “Wij hoopten juist dat meer positieve aandacht voor onze webshop zou bijdragen aan het doorbreken van het taboe dat nog altijd rust op onze branche. Het feit dat erotiek en seksualiteit voor sommigen nog ongemakkelijke onderwerpen zijn, blijkt maar weer uit de beslissing van de KNVB. En dat terwijl onze toys inmiddels toch echt in twee van de vier Nederlandse huishoudens liggen.” Met de exposure die het hoofdsponsorschap van FC Emmen met zich zou meebrengen, hoopte de CEO seksualiteit op een leuke en speelse manier onder de aandacht te brengen. “Maar het moet natuurlijk wel spannend blijven.”

