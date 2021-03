Burger King reageert na onhandige tweet over Internationale Vrouwendag

Als je het Twitteraccount van Burger King beheert, had je het de afgelopen dagen niet fijn. De fastfoodketen stuurde naar aanleiding van Internationale Vrouwendag afgelopen maandag een goedbedoelde maar pijnlijk uitgepakte tweet de wereld in.

Voor veel merken is een dag als Internationale Vrouwendag een handig haakje om een social posts aan op te hangen. Dat lukt niet altijd even goed. McDonalds ging al eerder de mist in door ludiek hun M om te draaien tot een ‘W’ (van ‘woman’, jaja) zonder achter de schermen iets aan hun beleid te doen. Dit jaar ligt Burger King onder vuur na een dubieus twittergebbetje.

Missie

‘Vrouwen horen achter het aanrecht’, luidde de eerste tweet, meteen gevolgd door een tweet met: ‘Als ze dat willen, natuurlijk. 20% van de chefs zijn vrouwen. We zijn op een missie om de gender radio in de restaurantindustrie te veranderen door vrouwen de kans te geven een culinaire carrière na te jagen.’ Het twitterdraadje eindigt met een belofte voor een beurs voor vrouwen die een opleiding willen volgen tot chef.

Extreem-rechts

Het geintje viel echter niet overal in goede aarde. De kritiek luidde van ‘reactionair’ en ‘contraproductief’ tot ‘seksistisch’. Veel twitteraars wijzen erop dat de tweet zonder context een schadelijke grap ten koste van vrouwen is. Tot overmaat van ramp waren er juist ook veel extreemrechtse twitteraars die ermee aan de haal gingen en de eerste aanrecht-tweet dankbaar retweetten. Dat was precies níet de engagement waar de fastfoodketen op had gehoopt.

‘Het spijt ons’

Inmiddels heeft het bedrijf gereageerd op alle ophef. ‘We horen jullie. We hebben onze eerste tweet niet goed ingeschat en dat spijt ons. Het was ons doel om aandacht te krijgen voor het feit dat maar 20% van de chefs vrouw is en we dat willen veranderen aan de hand van beurzen. Volgende keer doen we het beter.’

Misschien de toko dan maar omdopen tot Burger Queen?

We decided to delete the original tweet after our apology. It was brought to our attention that there were abusive comments in the thread and we don’t want to leave the space open for that. — Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Refinery 29 | Beeld: Getty