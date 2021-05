Duitse priesters zegenen homohuwelijk ondanks verbod Vaticaan

Aflopen maart maakte paus Fransiscus bekend dat het Vaticaan vindt dat priesters geen homohuwelijken kunnen zegenen. Duitse kerken zijn hier tegen in opstand gekomen met de actie ‘Liefde wint’. Met deze actie zegenen ze die huwelijken: ‘De kerk is zijn voeling met de realiteit kwijtgeraakt’, zegt een van de priesters tegen HLN.

Hoewel paus Fransiscus juist bekend staat om zijn progressieve ideeën en meer openstaat voor het homohuwelijk dan voorgaande pausen, keurde hij in maart het verbod op zegeningen van homohuwelijken goed. Meer dan honderd Duitse priesters zijn sinds gisteren in opstand gekomen tegen het Vaticaan.

Liefde wint: priesters zegenen homohuwelijk

De actie is landelijk: van het platteland tot grote steden, verschillende priesters sluiten zich erbij aan. De ‘Liefde wint’-beweging spreekt van ‘een klap in het gezicht van mensen overal ter wereld.’ Duizenden priesters en medewerkers van de katholieke kerk tekenden de petitie waarin het Vaticaan wordt opgeroepen om het zegenen van relaties tussen katholieken van hetzelfde geslacht toe te staan.

‘Ik kan niet zeggen dat hun liefde geen liefde is’

Een priester in de Duitse stad Geldern, Christian Olding, zegt tegen HLN: ‘Als we zeggen dat God liefde is, kan ik mensen die loyaliteit, eenheid en verantwoordelijkheid tegenover elkaar voelen, niet vertellen dat hun liefde geen liefde is.’ Hij vervolgt: ‘Ik kijk uit naar de zegen. We hebben er alle vormen van relaties: klassieke heteroseksuele huwelijken, gescheiden en hertrouwde stellen, ongetrouwde stellen en ja, ook stellen van hetzelfde geslacht. We gaan een diversiteit aan liefde hebben.’

