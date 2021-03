Eric Corton over internationale vrouwendag: ‘Seksisme is giftig, spreek je er als man tegen uit’

Als je een beetje om je heen hebt gekeken op je social media feed, vliegen de quotes en posts rondom internationale vrouwendag je om de oren. Goed en belangrijk, want emancipatie van vrouwen is zeker nog nodig. Gelukkig zijn er ook steeds meer mannen die zich hierover uitspreken, waaronder acteur Eric Corton.

Hij plaatse vanmorgen een prachtige post op social media, waarin hij mannen oproept zich uit te spreken tegen seksisme. Hij haalt daarbij ook de vrouwelijke politici aan.

Eric Corton spreekt zich uit over vrouwelijke politici

Eric Corton legt haarfijn uit waarom Internationale Vrouwendag ook in ons land nog steeds méér dan hard nodig is: ‘Daarom even een berichtje voor de mannen ins ons eigen land. Een actueel bericht. Als we in de periode onze vrouwelijke lijsttrekkers en politici schaamteloos beoordelen op een grijze haar, een rimpel, een ‘leuke kittige lach’, de prijs van haar jurkje, of een zuidelijk accent waardoor jij @lilianne_ploumen niet serieus kan nemen, of dat je @marijnissenlilian wel zou ‘doen’ als ze haar kop maar houdt.. om maar te zwijgen van de oprichting van #kutkaag om de lijsttrekker van D66 @sigridkaag massaal seksistische te benaderen en misselijkmakend agressief te bedreigen .. en dat je ziet en hoort hoe media daar bewust of onbewust op hun manier even hard aan meedoen.’

Bijval, maar ook kritiek

De acteur kan rekenen op bijval van vrouwen én mannen. Zo deelt Arie Boomsma de post in zijn story en reageert met twee handjes en een hartje. Maar ook actrice Susan Visser reageert met handjes en een hartje en komiek Dolf Jansen reageert met een hartje en een spierbal.

Uiteraard is er ook kritiek, mensen die zeggen dat het gaat om kwaliteit en niet om gender. En dat is natuurlijk helemaal waar. Maar gender is wél belangrijk. Waarom en wat je kunt zeggen als iemand roept ‘Maar het gaat toch om kwaliteit?’ Lees dit artikel eens.

‘Kap met seksisme. En spreek je er als man tegen uit.’

Corton sluit zijn post af met: ‘Seksisme is giftig. En ligt ten grondslag aan ALLES waarom de dag ieder jaar op 8 maart alle aandacht moet krijgen… Kap daarmee. En spreek je er als man tegen uit.’

Bron: Instagram | Beeld: BrunoPress