Wie naar de homepage van Gucci surft, zal opvallen dat je naast de categorieën ‘women’, ‘men’ en ‘children’ nu ook voor de categorie ‘mx’ kunt kiezen. Klik je daar op, dan kom je terecht in een inclusieve online shopafdeling. Op deze digitale afdeling wordt geen onderscheid gemaakt tussen kleding en accessoires voor mannen of vrouwen. Hiermee is ‘Gucci MX’ de eerste genderneutrale afdeling van een luxemerk.

Het Italiaanse modehuis wil hiermee inspelen op de groeiende vraag naar genderneutrale kledingstukken.

Genderneutrale mode

Handtassen voor hem, stropdassen voor haar: de genderneutrale mode is bezig met een opmars. Maar probeer maar eens als man zijnde een jurk, handtas of hakken in de juiste maat te vinden. Of als vrouw een goedzittend pak, een elegante stropdas of brogues veterschoenen met een smallere fit. Om in te spelen op deze groeiende vraag lanceert Gucci nu ‘Gucci MX‘.

Gucci MX

Shoppers die surfen naar de website kunnen kiezen tussen vier categorieën: ready-to-wear kleding, handtassen, schoenen en accessoires. Ook de maten zijn uiteraard genderneutraal. Hiermee is het luxe modehuis het eerste luxemerk dat een genderneutrale afdeling introduceert.

Creatief directeur Alessandro Michele benadrukt dat Gucci MX een blijvend iets zal zijn: vanaf nu zal hij elk seizoen nieuwe producten toevoegen aan de lijn. Een van de eerste items die je nu op de kop kunt tikken, is de iconische Jackie 1961. Deze handtas was een grote hit in de jaren 60 en 70 – onder andere omdat Jackie Kennedy zo’n grote fan was – en werd nu in een nieuw genderneutraal jasje gestoken.