Het Swimsuit Issue van ‘Sports Illustrated’ is ieder jaar weer iets om te naar uit te kijken. De speciale zwemeditie van het sportblad betekende voor veel vrouwen, we noemen een Chrissy Teigen, de doorbraak van hun carrière. Ook voor model Halima Aden schreef het tijdschrift geschiedenis. Zij was vorig jaar het eerste model dat met een hidjab in de iconische jaaruitgave poseerde. Nu, een jaar later, schittert ze opnieuw in ‘the swimsuit issue’ en maakt ze deel uit van het culturele gesprek.

Sports Illustrated: the swimsuit issue

Het ‘swimsuit issue’ van Sports Illustrated staat nou niet echt bekend om foto’s met veel kleding. Neem bijvoorbeeld de foto’s van Chrissy Teigen’s eerste shoot uit 2011: een minuscuul bovenstuk en een broekje dat ‘per ongeluk’ is losgeschoten terwijl ze rollebolt door het zand. Dankzij een paar goed verspreide zandkorrels zijn tepels en schaamlippen nét niet te zien.

En dan spoelen we door naar nu, zomer 2020. Gehuld in een allesbedekkende burkini van Tommy Hilfiger poseert Halima Aden, een Amerikaanse van Somalische komaf, op het strand, mét hoofddoek en zonneklep. Hiermee maken zowel Halima als Sports Illustrated duidelijk: inclusiviteit is geen eendagsvlieg. Hoe vindt Halima het om zo het boegbeeld voor meer diversiteit van Sports Illustrated te zijn?

“Na vorig jaar heeft SI Swimsuit laten zien dat ze erg toegewijd zijn aan het culturele gesprek. Ze willen een veilige en collaboratieve werkomgeving creëren, waarin vrouwen zichzelf durven uit te drukken. Iedere vrouw voelt zich op een andere manier sexy en zij willen al die manieren laten zien. Je bent dus niet slechts een model voor hen, maar je maakt deel uit van hun scene. Wat je zegt, doet er toe. Aan het eind van de dag gaat het om jouw imago, dus het team doet er alles aan om de meisjes en vrouwen voldoende zelfvertrouwen te geven. Had ik ooit gedacht dat ik in ‘the swimsuit issue’ zou staan? Absoluut niet.

Halima Aden

Halima Aden is geboren in een Keniaas vluchtelingenkamp, maar haar ouders komen uit Somalië. Op haar zesde verhuisde ze naar Amerika. Op haar zestiende schreef ze geschiedenis door als eerste model met een burkini en hidjab mee te doen aan een missverkiezing. Ook was ze het eerste model dat met een hidjab op de cover van de Britse Vogue poseerde. Voor de covershoot van Sports Illustrated van vorig jaar keerde ze terug naar Kenia.

