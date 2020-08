Met reclames over baarmoederverhalen en Amy Schumer die menstruatiemythes ontkracht, zou je kunnen stellen dat er in de westerse wereld nauwelijks nog een taboe op menstruatie ligt. Maar dat is de westerse wereld. In landen zoals India is men nog lang niet zo ver. Het feit dat het Indiase cricketteam een maandverbandreclame op hun shirts heeft geprint, is daarom gróót nieuws.

Sponsor van emancipatie

Kijk in Nederland naar een partij voetbal op televisie en de sponsors op de shirts zullen je niet ontgaan. Bij de een prijkt ‘Jumbo’ groot op de borst, bij de ander is het ‘Ziggo’ op de rug dat je aandacht trekt. De Rajasthan Royals, een bekend cricketteam uit Jaipur, gaat reclame maken voor Niine, een Indiase fabrikant voor maandverband.

Dat is groot nieuws. Niet alleen omdat cricket ontzettend populair is in India – te vergelijken met de populariteit van voetbal in Nederland. Maar ook omdat cricket – net als Nederlands voetbal – (veel) meer mannelijke dan vrouwelijke kijkers en fans trekt. En vooral: in India heerst een groot taboe op menstruatie.

Doodgezwegen onderwerp

De voorzitter van de Rajasthan Royals, Ranjit Barthakur, hoopt dat het sponsorcontract met Niine ‘een echte verandering’ kan bewerkstelligen. En die verandering is nodig: volgens Unicef komt 71 procent van de meisjes er pas achter wat menstrueren is als ze hun eerste bloeding krijgen. Mannen komen er meestal pas achter als ze trouwen, en soms dan niet eens. Immers, over menstruatie wordt niet of nauwelijks gesproken in Indiase gezinnen. Vrouwen die menstrueren worden als onrein beschouwd. Om die reden worden ze geweerd bij religieuze ceremonies en uit tempels, soms zelfs uit eigen keuken. Uit schaamte blijft een op de drie meisjes weg van school tijdens menstruatie en doen veel vrouwen in India geen betaald werk.

Taboedoorbrekend

Dat een prominent cricketteam kiest voor een maandverbandfabrikant als sponsor is daarom opmerkelijk. Ook opmerkelijk is dat premier Narendra Modi onlangs in zijn toespraak ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag stelde dat toegang tot betaalbaar maandverband en tampons onmisbaar is voor de emancipatie van vrouwen en meisjes. Die uitspraak was een primeur; nog niet eerder had een Indiase leider zich over dit onderwerp uitgesproken.

En ook bedrijven dragen bij aan het doorbreken van het taboe. Het Indiase voedselbezorgbedrijf Zomato gaf onlangs aan dat zijn vrouwelijke en transgender werknemers tien dagen extra per jaar vrij mogen nemen vanwege menstruatieklachten. ‘Er mag geen schaamte of stigma verbonden zijn aan het aanvragen van menstruatieverlof’, schreef topman Deepinder Goyal in een email aan zijn personeel.

Zoeken naar maandverband

Toch is er nog een lange weg te gaan voor de Indiase bevolking, en in het bijzonder de 650 miljoen Indiase vrouwen. Voor zo’n 70 procent van de Indiase vrouwen is maandverband te duur en op het platteland is het vaak niet eens te krijgen. Deze vrouwen moeten zich tijdens hun menstruatie zien te redden met geïmproviseerde hulpmiddelen, zoals katoenen lappen, kranten of bladeren.

De menstruatieman

In 2016 was er het verhaal van Murunga, een Indiase man die vastbesloten was om goedkoop en kwalitatief maandverband voor Indiase vrouwen te ontwikkelen. Toen hij zag hoe zijn vrouw aan het worstelen was met oude doeken in haar onderbroek, wilde hij haar graag verrassen meet een fris en hoogwaardig alternatief. Omdat er in India niet gesproken wordt over menstruatie, wist de man niets van het onderwerp. Om te onderzoeken hoe een menstruatie in zijn werk gaat, ontwikkelde hij een ‘kunstmatige baarmoeder’: dierenbloed dat hij vastplakte op zijn buik en via een slangetje in zijn onderbroek lekte.

Zijn buren vonden hem een perverseling, en zijn vrouw heeft hem verlaten. Vrouwen weigerden met hem over hun ervaringen met maandverband te praten. Toch zette Muruga door: hij groeide uit tot ‘superster in de wereld van het maandverband en bouwde een prijswinnende maandverbandmachine. Hiermee kwam hij in de top 100 van invloedrijkste mensen ter wereld van het tijdschrift Time.