Internationale dag tegen homofobie en transfobie: nog steeds nodig

Als je vandaag door je tijdlijn op social media scrollt, kom je vast veel tegen onder de hashtag #idahot. De international Day Against Homophobia and Transphobia. 17 mei is een jaarlijkse, wereldwijde actiedag waarop organisaties aandacht vragen voor homohaat en wat we daar met z’n allen tegen kunnen doen. Zo kwamen onder andere schrijver Splinter Chabot en CorporateQueer met pakkende filmpjes.

Als heteroseksueel merk je er misschien niet veel van, maar homohaat is nog steeds aan de orde van de dag. We hebben het hier niet alleen over de extremen, zoals homogeweld, mishandelingen en gescheld, maar ook over onbewuste opmerkingen. Microagressie, wordt dat genoemd.

Uitingen Internationale dag tegen Homofobie en Transfobie

Dat maken deze filmpjes pijnlijk duidelijk. Denk aan opmerkingen als: ‘Als je op vrouwen valt, heb je dan seks met een voorbinddildo?’, ‘Naar welk toilet ga je?’, ‘Je kan in Nederland als homo zelfs trouwen, wat wil je nog meer?’ tot de extreme uitingen: ‘Kankerflikker’, ‘Teringhomo’, ‘Nee, mijn dochter mag niet op voetbal, want daar word je lesbisch van.’

Tekst gaat verder onder post.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Splinter (@splinterchabot)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Corporate Queer (@corporatequeer)

Love is love

Het is anno 2021 natuurlijk te belachelijk voor woorden dat we het hier nog steeds over moeten hebben. Mensen zijn wie ze zijn, liefde is liefde en, zoals een priester die, ondanks het verbod van de paus, homohuwelijken zegent in Duitsland zei, ‘Als mensen loyaliteit, eenheid en verantwoordelijkheid tegenover elkaar voelen, wie ben ik dan om te zeggen dat hun liefde geen liefde is?’. En zo is het maar net.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Instagram | Beeld: Getty Images