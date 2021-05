Ali Fazeli Monfared, een twintigjarige Iraanse man, is vermoord door zijn neven en halfbroer toen hij uit de kast kwam. Nee, dit is geen verhaal uit de 18e eeuw, maar een recente gebeurtenis. Afschuwelijk dat er anno 2021 nog steeds dit soort dingen gebeuren, waar dan ook ter wereld.

De internationale LHBTIQ+ community is in shock door de berichten over de moord in Iran. Ali Fazeli Monfared had het idee om de stad te ontvluchten en naar zijn vriend in Turkije te verhuizen. Vanuit daar wilde het stel asiel in Europa aanvragen. In Iran lopen homo’s namelijk nog steeds het risico op marteling en de doodstraf.

‘Onthoofd door neven en halfbroer’

Uiteindelijk kwam hij z’n land niet eens uit. Vlak voor het vertrek ontving hij namelijk een brief van het leger waarin stond dat hij geen militaire dienstplicht had, vanwege zijn geaardheid. Zijn halfbroer vond de brief, las ‘m en haalde hem met een smoesje op vanuit z’n huis. De Iraanse journalist Masih Alinejad laat via Twitter weten wat er daarna gebeurde: ‘Na hem te hebben onthoofd, gooide de familie het lichaam van deze arme man onder een boom buiten. Alireza stond op het punt Iran te ontvluchten om zich bij zijn vriend te voegen, een vluchteling die in Turkije op hem wacht.’

Rest in peace Alireza Fazeli Monfared. This 20-year-old beautiful soul from Iran was brutally killed by his brother & cousins for being gay as part of an honour killing. Iran's LGBTQ community is brutalised both by the regime & by bigotry in certain families#علیرضا_فاضلی_منفرد pic.twitter.com/LsWBlvSKYX — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) May 8, 2021

Homo zijn in Iran

Er kwamen al eerder berichten uit Iran dat homogeweld daar aan de orde van de dag is. Sterker nog: Javaid Rehman, VN-rapporteur voor Iran, uitte zijn bezorgdheid over berichten van marteling. ‘Homoseksuele, biseksuele en transgender kinderen worden in Iran blootgesteld aan elektrische schokken, de toediening van hormonen en sterke psychoactieve medicijnen. De praktijken zijn marteling en wrede, onmenselijke en onterende behandeling’, zei hij.

thinking about this beautiful boy —

alireza fazeli monfared, an iranian 20 year old, was recently killed by his family for being gay. after being exempted from the military for having a “sexual disorder,” his family beheaded him and left him under a tree. rest in heaven pic.twitter.com/tnygFq51qk — matt (@mattxiv) May 10, 2021

