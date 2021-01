De Vlaamse Kaat Bollen heeft haar titel als psycholoog ingeleverd. Eerder dit jaar werd ze al veroordeeld door de Psychologencommissie, omdat ze zich ‘te sexy’ zou uiten op social media. Ze ging in hoger beroep en inmiddels heeft ze eieren voor haar geld gekozen: ‘Als het uiten van mijn vrouwelijkheid op sociale media indruist tegen de waardigheid van de titel van psycholoog, dan geef ik die titel liever op’, zegt ze tegen het Belgische Nieuwsblad.

Kaat is niet alleen psychologe, ze werkt ook als seksuologe en oplossingsgericht therapeut. Op haar Instagram zegt ze dan ook: ‘Gelukkig kan ik op die manier mensen blijven bijstaan en ontmoeten. Van mens tot mens.’

Tekst gaat verder onder foto.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kaat Bollen (@kaatbollen)

Seksueel getinte foto’s

Het is 2021 en Kaat Bollen is door de Vlaamse psychologencommissie veroordeelt omdat, ik citeer, ‘haar gedrag en seksueel getinte foto’s haar collega’s schaden’. Laat dat even bij je inzinken. 2021 en ontslagen worden wegens sexy foto’s. Hoe dan? Bollen besloot haar psychologentitel in te leveren en door te gaan als seksuoloog en oplossingsgerichte therapeut. Deze uitspraak roept veel op, zowel op social media als in het politieke landschap in België. Bart Somers, minister van Gelijke Kansen, heeft al gezegd volgende week in gesprek te gaan met de commissie. Hij zei: ‘Dit is ongehoord. Ik ga de attitude van de commissie onderzoeken’, aldus VRT.

Reacties Instagram

De Instagram post van de ex-psychologe maakt veel los. Ze schrijft daarin: ‘de psychologencommissie vindt dat ik de waardigheid van het beroep in gedrang breng. Ik kan er niet bij. Waarom is sexy en/of vrouwelijk niet waardig? En sinds wanneer oordelen wij psychologen over de waardigheid van anderen? moeten wij niet juist een open vizier hebben én authenticiteit aanmoedigen? Sinds wanneer moeten we als psychologen waardiger zijn dan anderen? … Als psycholoog anno 2021 inhoudt dat ik niet mijzelf mag zijn (zelfs niet in mijn privéleven, want daar gaat dit over!), dan ben ik liever geen psycholoog.’

Tekst gaat verder onder foto.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kaat Bollen (@kaatbollen)

Seksisme anno 2021

Gelukkig krijgt Kaat massaal bijval. Zo reageert Tim Hofman: ‘wat de hel?’ en zegt Johanna Nolet: ‘ONGELOOFLIJK en ONTERECHT! Wat een grove fout van en verlies voor de beroepsgroep. Ik hoop dat je je nooit laat tegenhouden door bange, bekrompen mensen in het geweldige werk dat je doet. 🔥’. Ook Zeikschrift reageert: ‘Dit gaat absoluut een staartje krijgen. Goed dat je je er niet bij neerlegt, dit kan dienen als precedentzaak. Zet ‘m op!’. Ook influencer Vera Camilla zegt: ‘Seksisme anno 2021. Ze moeten zich diep schamen. Wat vind ik dit erg, je bent een geweldige, professionele, succesvolle vrouw. Ga zo door, je kracht is ongekend 🔥❤️’. En daar kunnen we ons natuurlijk alleen maar bij aansluiten.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: VRT, nieuwsblad, Pexels