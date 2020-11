We zien onszelf dan wel als geëmancipeerd kikkerlandje, in de praktijk blijkt dat toch niet zo te zijn. Slechts twaalf procent van de vrouwen is in heteroseksuele relaties kostwinner. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van Melissa Vink, promovenda aan de Universiteit Utrecht.

Vink deed onderzoek naar de rolverdeling tussen mannen en vrouwen binnen heteroseksuele stellen. Daaruit blijkt dat bij tachtig procent van de gezinnen met jonge kinderen de man de kostwinner is. In dat onderzoek komt naar voren dat de stereotype verwachtingen hierbij een grote rol spelen.

Bazig vrouwtje

Die gendersterotypes vormen een ingewikkeld systeem, waarin stellen die het anders doen, verschillende negatieven gevolgen ervaren. Ondanks alles wat we beweren, zijn veel mensen traditioneel qua denkwijze: vrouwen horen vooral voor het huishouden en gezin te zorgen, mannen moeten geld in ’t laatje brengen. Typisch gevalletje traditionele heteroseksuele relatie, dus. Opvallend uit het onderzoek van Vink is dat mensen die níet zo’n traditionele relatie hebben, door de buitenwereld als minder gelukkig worden bestempeld.

Als de vrouw meer verdient, komen er allerlei nieuwe vooroordelen om de hoek kijken. ‘Mensen dachten dat de vrouw de broek aan zou hebben thuis en dat de man een zwakkeling is. Als gevolg van die impressies vinden mensen de vrouw in zo’n geval minder sympathiek en hebben ze minder respect voor de man’, zo legt Vink uit aan RTV Utrecht. Ook is te zien dat vrouwen die in zo’n niet-traditionele relatie zitten, meer last hebben van een schuldgevoel naar het gezin dan mannen die meer verdienen.

Wereldwijd

Die traditionele rolverdeling geldt voor beide kanten. Waar vrouwen die veel werken worden gezien als een minder sympathiek iemand, worden mannen die zorgen nog steeds als ‘apart’ gezien, zo blijkt uit het onderzoek. In haar onderzoek heeft Vink ook naar andere landen gekeken. In bijvoorbeeld Hongarije en Bulgarije heerst grote genderongelijkheid en zijn daar ongelukkiger in hun niet-traditionele relatie. Scandinavische landen doen het beter: niet-traditionele stellen zijn daar net zo gelukkig als traditionele stellen.

Er werd ook verder van huis gekeken; in Amerika. De patronen daar zijn exact hetzelfde als hier. ‘Maar Nederland is wel bijzonder, want de norm in hoeverre we verwachten dat mannen hier de kostwinner zijn, is heel sterk’, zegt Vink. Zelfs sterker dan in onze buurlanden of in Amerika. Volgens Vink heeft dat een duidelijke reden: ‘Ons hele systeem is ingericht op het anderhalf inkomensmodel, waarbij de man fulltime werkt en de vrouw parttime, dus die verwachtingen horen daarbij.’

Toekomst van kostwinner

Maar er is licht aan het einde van de tunnel. In de afgelopen vijftig jaar zijn vrouwen steeds meer gaan werken in Westerse landen en daardoor veranderen de verwachtingen ook. ‘Ik denk zeker dat als ik dit onderzoek over twintig jaar weer doe, ik hele andere patronen te zien krijg’, zegt Vink tegen RTV Utrecht.

