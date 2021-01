Mensen zijn boos om ‘seksistische’ thuisblijf-campagne

Het zal je niet ontgaan zijn dat het in Engeland net als hier in Nederland corona-wise niet echt lekker gaat. De regering is dan ook alles aangelegen om mensen zoveel mogelijk binnen te houden. Hun nieuwe campagne roept echter vooral veel ergernis op…

De insteek van de campagne is top. Blijf thuis, red levens, we kennen de boodschap in Nederland ook. De uitvoering daarentegen… toch wat minder. Op de campagneposter zijn het namelijk vooral vrouwen met kinderen die thuisblijven.

Huishoudelijke klusjes

Op de poster zien we een stel relaxen op de bank, een vrouw met baby die aan het strijken is, een moeder die haar kinderen thuisonderwijs geeft en een moeder die haar dochter huishoudelijke klusjes leert. Inderdaad: de jaren 50 belden, ze willen hun advertenties terug.

Ahhhh so this must have been his idea… pic.twitter.com/RroqLB2PkG — Asher (@AsherColeman) January 26, 2021

Last op schouders van vrouwen

Het zal je dan ook niet verrassen dat Britse vrouwen geschokt hebben gereageerd. ‘Ongelooflijk’, ‘verschrikkelijk’ noemen ze het. ‘Nog meer bewijs dat deze pandemie vrouwen reduceert tot stereotypes uit de jaren 50’, vat iemand de verontwaardiging samen.

Uit eerder onderzoek van de Britten bleek dat tijdens de eerste lockdown de extra lasten thuis vooral op de schouders van vrouwen vielen. Van alle vrouwelijke respondenten gaf 9 op de 10 aan extra stress en angst te voelen. De advertentie is inmiddels van de social kanalen van de Britse overheid verdwenen, maar de overheid zelf heeft nog niet gereageerd.

