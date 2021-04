Modehuis Valentino roept heftige reacties op met genderfluïde foto

Het Italiaanse Valentino staat over het algemeen bekend als een vrij traditioneel modehuis. Des te toffer dus dat uitgerekend zij kozen voor een genderfluïde beeld in hun nieuwste campagne. Toch kan blijkbaar niet iedereen de foto waarderen.

Fotograaf Michael Bailey Gates is niet alleen verantwoordelijk voor de foto’s van de campagne, maar ging zelf ook op de kiek. Hij ging uit de kleren en poseert met niets meer dan een Valentino tas die verleidelijk aan zijn voet bungelt. Een prachtplaatje dat Valentino meer dan 228.000 likes opleverde: zo’n beetje het tienvoudige van wat het modehuis normaal gesproken aan likes binnen hengelt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Valentino (@maisonvalentino)

‘Onrespectvol’

Het is echter niet alleen maar hosannah wat er klinkt. Onder de reacties klinkt ook het geluid van een conservatieve groep die de spannende foto aanstootgevend vindt. ‘Onrespectvol naar vrouwen’, ‘lelijk’ en zelfs de overgevende emoji komt voorbij. De critici vinden gender bending, waarbij de verschillen tussen man en vrouw vervagen, een kwalijke zaak.

Evolutie

Gelukkig heeft creatief directeur Pierpaulo Piccioli (doe ons zo’n naam) daar geen boodschap aan. Sterker nog: hij rekent genadeloos af met de bekrompen zielen die commentaar hebben op de campagne. ‘Het is mijn taak om mijn visie op schoonheid over te brengen. We zijn getuige van een grote, enorme verschuiving in onze samenleving. En die evolutie is alleen mogelijk als gelijkheid mogelijk is, als inclusiviteit mogelijk is, als mensenrechten worden verdedigd en vrijheid van meningsuiting wordt beschermd en gekoesterd.’

‘Haat zit in de ogen van de toeschouwer’

Piccioli noemt haat een reactie op angst die makkelijk kan uitmonden in geweld. ‘We moeten elke vorm van geweld, haat, discriminatie en racisme bestrijden. Ik ben trots dat ik mijn stem en mijn carrière hiervoor kan gebruiken. Deze foto is een zelfportret van een jonge, mooie man en het kwaad zit in de ogen van de toeschouwer, niet in zijn naakte lichaam.’ Preach, Piccioli.

Bron: HLN | Beeld: Valentino