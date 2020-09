NASA wil in 2024 de eerste vrouw op de maan laten landen

‘One small step for a woman, one giant leap for womankind’. Het zou zomaar het credo van het jaar 2024 kunnen worden. NASA wil dan namelijk de eerste vrouw en de volgende man op het oppervlak van de maan laten landen.

Om die reden wil de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie volgend jaar al een onbemande testmissie naar de maan sturen.

1972

De bekendmaking is een update van het ambitieuze plan dat NASA anderhalf jaar geleden al bekendmaakte. Toen gaf NASA aan dat de organisatie van plan is om in 2024 een mens op de maan te zetten. Dat zal de eerste keer zijn sinds de laatste Apollo-missie van 1972.

Deze missie, de Artemis III , zal in 2024 opnieuw mensen op de maan laten landen. De bedoeling is dat de astronauten – waarbij minimaal één vrouw zal zitten – zeven dagen op de maan verblijven.

Van de maan naar Mars

Met de update geeft NASA ook meer uitleg én een tijdlijn. “Naarmate we de afgelopen maanden onze verkenningsplannen concreter hebben gemaakt, zijn we ons budget en ons materiaal blijven verfijnen. We gaan terug naar de maan voor wetenschappelijke ontdekkingen, economische voordelen en inspiratie voor een nieuwe generatie ontdekkingsreizigers. Terwijl we een duurzame aanwezigheid opbouwen, bouwen we ook momentum op voor die eerste menselijke stappen op Mars”, legt NASA-topman Jim Bridenstine uit.

Artemis I, II en III

De eerste onbemande lancering – bekend als Artemis I – zal in 2021 plaatsvinden. Een volgende spannende bemande missie – Artemis II – in 2023. NASA voert deze missies uit om de veiligheid van de raket en het ruimtevaartuig te testen.

Zo is er het Space Launch System, de grootste draagraket die ooit is ontwikkeld en Orion, het paradepaardje dat de astronauten zo’n 385.000 kilometer verderop veilig op de maan moet afleveren.

Nadat NASA de spaceshuttle na jaren trouwe dienst in 2011 met pensioen stuurde, had de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie even geen ruimtevaartuig tot zijn beschikking. Het was wachten op het nieuwe paradepaardje van de Amerikanen. En dat is Orion. Geen ritjes naar het ISS, maar bemande ruimtereizen naar Mars, planetoïden en wellicht ook andere planeten is de inzet. Orion is daarmee ontwikkeld voor grootse zaken: missies diep ons zonnestelsel in. Het is een echt verkenningsvaartuig waarmee NASA de bekende ‘final frontier’ hoopt te verleggen. First stop: de maan.

