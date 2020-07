Een goed voorbeeld doet volgen: na Serena Williams gaan ook Natalie Portman, Eva Longoria en Jennifer Garner investeren in een nog naamloze en nieuw op ter richten voetbalclub. Dat meldt de Amerikaanse vrouwenvoetbalbond NWSL.

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat Serena Williams samen met oud-voetbalster Mia Hamm een nieuwe vrouwenvoetbalclub in Los Angeles gaat oprichten.

Via Instagram laat Natalie Portman aan haar zeven miljoen volgers weten dat ze blij is dat ze aan kan kondigen dat het professionele vrouwenvoetbal naar Los Angeles komt. De actrice, die een Oscar won voor haar rol in Black Swan, laat weten “trots” te zijn dat ze zich in gezelschap van de andere actrices en sporters bevindt.

In een andere post laat Portman weten dat haar investering in het vrouwenvoetbal niet uit het niets komt. Ze blijkt al jaren bevriend te zijn met Megan Rapinoe, de sterspeler en groots voorvechter van gelijke rechten van het Amerikaanse nationale elftal.

Naast Natalie Portman, Eva Longoria, Jennifer Garner en Serena Williams staat ook het tweejarige dochtertje van Williams vermeld als investeerder. Ook de partner van de 23-voudig Grand Slam-winnares zou zich onder de investeerders bevinden.

De NWSL verwacht dat de nieuwe profclub vanaf de lente van 2022 deelneemt aan de competitie. De naam van de club wordt in de loop van 2020 bekendgemaakt. De Amerikaanse voetbalvrouwen werden in 2019 wereldkampioen door Nederland in de finale met 2-0 te verslaan.

