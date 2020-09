De Nederlandse abortusactivist Rebecca Gomperts staat op de lijst met honderd invloedrijkste mensen van dit jaar, die is opgesteld door het Amerikaanse tijdschrift ‘Time’. Ze helpt wereldwijd vrouwen die geen toegang hebben tot een veilige abortus.

De 54-jarige Gomperts, een voormalige Greenpeace-activist, is arts en oprichter van Women on Waves, de organisatie achter de abortusboot. Die boot richtte ze in 1999 op om vervolgens koers te zetten naar Ierland in 2001, Polen in 2003 en Portugal in 2004 (al bleef dat bij een poging omdat de Portugese overheid het schip tegenhield met een oorlogsschip).

In 2005 werd Women on Waves aangevuld met Women on Web, een online hulpdienst die vrouwen na een consult voorziet van abortuspillen.

Pioniers

De naam van Rebecca Gomperts staat in Time in de categorie Pioniers. De voorzitter van de Amerikaanse gezondheidsorganisatie Planned Parenthood noemt haar “een baken van hoop, die opkomt voor het principe dat een veilige abortus een mensenrecht is”.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft volgens Gomperts een belangrijke rol gespeeld bij de keuze om haar op de lijst te zetten. “Toen dit speelde was covid in Amerika op het hoogtepunt. Een aantal staten had besloten dat abortus geen essentiële gezondheidszorg was, waardoor veel vrouwen geen toegang meer hadden tot abortus. Onze organisaties Women on Web en Aid Access zagen een enorme toename in het aantal aanvragen. Dat is de reden dat ik ben benoemd.”

Federale rechters oordeelden later over meerdere Amerikaanse staten dat het coronavirus geen reden mag zijn om abortussen te blokkeren.

Zorgen over Hooggerechtshof

En dan is er de nieuwe vacante positie in het Amerikaanse Hooggerechtshof die is ontstaan na het overlijden van de progressieve Ruth Bader Ginsburg die Gomperts zorgen baart. Zo’n benoeming geldt voor het leven en het is aan Trump om iemand te benoemen. De verwachting is nu dat de president kiest voor een vrouw uit de conservatieve hoek.

“Het is een kleine, conservatieve minderheid die in Amerika de macht heeft”, stelt Gomperts. “Die bepaalt de toekomst voor het land voor generaties, en niet alleen wat betreft abortus.” Time noemt het werk van Gomperts meer urgent dan ooit, gezien de huidige barrières voor abortushulp.

Black Lives Matter

Andere personen op het jaarlijkse Time-overzicht met invloedrijkste mensen zijn onder anderen rapper Megan Thee Stallion. Ook de Amerikaanse epidemioloog Anthony Fauci, WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus en de drie oprichters van Black Lives Matter zijn genoemd.