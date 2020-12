Meer dan stijlvol; dít is de politieke betekenis van witte kleding bij vrouwen

Een all white outfit is natuurlijk superstijlvol (ook heel leuk voor kerst, hebben we toch nog een beetje ‘witte kerst’), maar wist je dat witte kleding ook een politieke betekenis heeft als vrouwen het dragen? Kamala Harris, toekomstige vice-president van de VS, droeg dit dan ook niet voor niets tijdens haar overwinningsspeech.

Maar wat betekent het dan, zo’n witte outfit? Daarvoor moeten we terug naar de eerste feministische golf aan het begin van de twintigste eeuw. Een groep Britse vrouwen vocht voor stemrecht (‘suffrage’); de dames noemden zichzelf dan ook ‘The Suffragettes’. Al snel werd wit het symbool van de beweging. Wit stond voor hun namelijk voor puurheid, vredige revolutie en eenheid.

Een slimme zet, want op die manier konden alle vrouwen ter wereld zich – ook als ze minder te besteden hadden – hun steun betuigen aan de beweging. Bovendien; er waren toentertijd (en stiekem nog steeds wel) vooral mannen in zwarte pakken te zien, dus de ladies in het wit vielen extra op. De beweging beperkte zich trouwens niet tot Engeland, ook in de Verenigde Staten werd meegestreden voor stemrecht vanuit de Suffragettes.

Tekst gaat verder onder de foto.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kamala Harris (@kamalaharris)

Van White house naar catwalk

Harris is niet de eerste politieke figuur die zich op deze manier uitspreekt. Tijdens de ‘State of Union’ speech van Donald Trump in 2017, hadden verschillende vrouwelijke congresleden een wit pak aan. Ze zaten allemaal bij elkaar, en in de zaal leek het alsof er een spotlight op hun gericht was (zie foto hieronder). En ook Hilary Clinton draagt al jaren een witte blazer op politieke evenementen. Overigens is het niet alleen de politiek die zich uit met de witte kleding. Dit jaar was de witte powersuit ook een gemene deler op de catwalk. Zo namen Tom Ford, Jacquemus en The Row zo’n lekker pak op in de collectie.

Tonight, Democratic Members will wear suffragette white to oppose Republican attempts to roll back women’s progress #WomenWearWhite pic.twitter.com/lh5YAIfVGW — Rep. Lois Frankel (@RepLoisFrankel) February 28, 2017

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.