Vier non-binaire kandidaten maken kans het nieuwste K3-lid te worden

Ooit was K3 een meidenpopband die niet alleen de harten van jonge kinderen, maar ook die van hun vaders op hol bracht. En eerlijk: de tekst ‘doe het héél zachtjes, geen kreetjes en geen lachjes’ ging ook niet bepaald over verstoppertje spelen. Maar ook K3 gaat met de tijd mee en weet dat er meer smaken op de wereld zijn dan een jonge heteroseksuele meiden met blond, rood of zwart haar.

Nu de K3-leden op zoek zijn naar een nieuwe collega, sluiten ze niemand uit. Van de 1500 kandidaten die zich voor de race hebben aangemeld, zijn er in totaal vier non-binair. Drie van hen komen uit Nederland, eentje uit België. Tijdens de pre-selectie eind april zullen de kandidaten alles uit de kast moeten halen om te laten zien dat zij een volwaardige opvolger zijn voor Klaasje Meijer.

Alle kleuren van de regenboog

Dat er niemand wordt uitgesloten, betekent ook dat mannen in de running zijn voor die felbegeerde plek. In België strijden op 23, 24 en 25 april 96 mannen en 592 vrouwen en een non-binaire kandidaat om een plekje in de band. Een week later doen in Nederland 592 vrouwen, 72 mannen en 3 non-binaire kandidaten mee.

In de loop van mei horen de aspirant kindersterren of ze doorgaan naar een volgende ronde. Als er één band alle kleuren van de regenboog omarmt, dan is het K3 wel.

