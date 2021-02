Altijd al gedroomd van een out of space carrière als astronaut? Grijp dan nu je kans! European Space Agency (ESA) heeft voor het eerst in elf jaar weer de mogelijkheid voor Europeanen om zich op te geven om astronaut te worden. Ze hebben daarbij een belangrijke missie: de genderdiversiteit vergroten. Daarom worden vooral vrouwen opgeroepen zich te aan te melden.

Lijkt dat je wel wat? 28 maart vindt er een persconferentie plaats, waarin precies wordt vermeld waaraan je moet voldoen. Je hebt dan tot en met 28 mei om je aan te melden voor deze bijzondere functie. Als je denkt dat je dan volgend jaar op de maan zit, kom je bedrogen uit. De Europese astronauten gaan op zijn vroegst in 2025 en 2026 naar de maan. Je hebt dan iets om naar uit te kijken, zullen we maar zeggen.

“Maar waarom vrouwen?!”

Tot nu toe was slechts tien procent van alle astronauten vrouw en dat is gewoon een treurig gegeven. Maar, omdat we weten dat de vraag gaat komen (‘het gaat toch om kwaliteit ipv gender, blabla, vermoeiend), de redenen dat vrouwen zeer geschikt zijn voor ruimtevaartwerk, volgens National Geographic:

Vrouwen zijn over het algemeen kleiner.

Ze hebben minder last hebben van bepaalde fysieke problemen die het reizen in de ruimte met zich meebrengt.

Vrouwen hebben persoonlijkheidstrekken die meer geschikt zijn voor langdurige ruimtemissies.

Bevolken van een nieuwe wereld? Daar zijn nog steeds baarmoeders voor nodig én laten vrouwen die nou hebben.

Representatie van iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd of afkomst. Sterker nog: ESA is zelfs bezig om mensen met een lichamelijke beperking astronaut te kunnen laten worden.

Solliciteren naar functie vrouwelijke astronaut

Je kunt je dus van 31 maart tot 28 mee aanmelden voor het traject. ESA start dan de selectieprocedure, waarbij je zes rondes door moet komen. Tijdens deze rondes neem je het op tegen andere sollicitanten. En dan? Dan hoor je – in oktober 2022 – of je een van de nieuwe, vrouwelijke astronauten bent.

