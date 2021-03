Primeur: eerste vrouwelijke scheidsrechter bij WK-wedstrijd Oranje

Voor het eerst in de geschiedenis wordt een wedstrijd van het Nederlands Elftal tijdens het WK in 2022 gefloten door een vrouwelijke scheidsrechter. En wel door de Franse Stéphanie Frappart. De 37-jarige scheidsrechter is sinds 2011 een bekend gezicht in het mannenvoetbal.

Je kent Frappart misschien van de WK-finale van de Oranje Leeuwinnen in 2019. Hier floot ze de wedstrijd tussen Nederland en Amerika, waar we helaas met 2-0 van verloren. In het mannenvoetbal is ze al langer te zien.

Carrière Frappart

Ze begon in 2011 op het derde niveau van Frankrijk en heeft zich opgewerkt tot het eerste niveau. In april 2019 was de eerste vrouw die een wedstrijd op het hoogste niveau van Frankrijk (Ligue 1) floot. Daarna ging het internationaal ook bergopwaarts. Ze floot al verschillende wedstrijden in de Europa League, de Supercup in Engeland en ook in de Champions League. En ook bij die laatste was ze de eerste vrouwelijke scheidsrechter.

Eerdere titel: eerste vrouwelijke scheidsrechter in Champions League

Die Champions League titel pakte ze bij de wedstrijd van 2 december 2020 tussen Juventus en Dinamo Kiev. Naar aanloop van die wedstrijd vroeg het AD aan Patrick Pothuizen, oud-verdediger van NEC, of het anders is om een gele kaart te krijgen van een vrouw dan van een man. Hij vertelde toen: ‘Heel stiekem denk ik dat je wel een andere dynamiek gaat zien.’ De man is zelf een grote verzamelaar van gele kaarten (maar liefst 84). ‘Ik geloof toch dat ik me als voetballer anders zou gedragen tegen een vrouw Netter, beleefder. Ik zou wat meer op mijn woorden passen. Scheidsrechter of niet; het is tenslotte toch een dame tegen wie je praat’, vervolgde hij in het interview met AD.

Ook in Nederland zijn er vrouwelijke scheidsrechters die hard aan de weg timmerde. Zo zei de arbiter Shona Shukrula vorig jaar aan het begin van het seizoen: ‘Ik wil de eerste vrouwelijke scheidsrechter in het betaalde voetbal worden.’

Bron: NOS, AD | Beeld: ANP