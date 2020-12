Je leest het echt goed: het stadhuis van Parijs moest twee jaar geleden 90.000 euro aftikken omdat er te veel vrouwen in managementfuncties zaten. Burgemeester Anne Hidalgo had te veel vrouwen aangenomen en dat zou in strijd zijn met de regels rondom gendergelijkheid.

In Frankrijk bestaat een wet die voorschrijft dat managementfuncties niet voor meer dan 60% door één bepaald geslacht bekleed mogen worden. Een goede stok achter de deur om meer vrouwen aan de top te krijgen, maar kennelijk werkt het ook de andere kant op. Toen Hidalgo 11 vrouwen en ‘maar’ 5 mannen aannam in hoge functies, kreeg ze dat meteen te horen.

Absurde beslissing

De burgemeester, die vorig jaar herkozen werd, noemt het een ‘absurde beslissing’. Ze deelde het verbijsterende nieuws gisteren in de gemeenteraad. ‘Met plezier deel ik jullie mee dat we bekeurd zijn. We zijn simpelweg te feministisch geworden.’

‘Onverantwoordelijk en gevaarlijk’

Om te onderstrepen hoe idioot de boete is, bedacht Hidalgo een ludieke actie. Ze wil het bedrag persoonlijk overhandigen samen met alle vrouwen die onder haar werken. Naast lachwekkend, is het nieuws ‘oneerlijk, onverantwoordelijk en zelfs gevaarlijk’, stelt de burgemeester. Zij vindt dat vrouwen aan de lopende band promotie verdienen. ‘De achterstand in Frankrijk is nog steeds erg groot.’

Gelukkig kunnen we eindigen met een sprankje goed nieuws: de verantwoordelijke Franse minister heeft het nieuws bevestigd, maar meldde daarbij ook dat de wetgeving inmiddels is aangepast.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Brunopress