The Michelle Obama Podcast: de eerste aflevering staat nu online

Na het boek en de documentaire van de former First Lady is er nu ‘The Michelle Obama Podcast’. Ben je klaar voor wat krachtige inzichten en inspirerende quotes? Pak je koptelefoon erbij en luisteren maar.

In deze podcast gaat Michelle Obama in gesprek met mensen die dicht bij haar staan. Samen met deze mensen wil Michelle praten over actuele onderwerpen, zoals de pandemie en de Black Lives Matters-protesten. Het doel: context geven aan de tijd waarin we leven én hoop geven voor de toekomst.

Barack Obama

In de eerste aflevering wordt ze bijgestaan door haar man, voormalig president Barack Obama, en praten ze samen over wat positieve verandering en de ‘community’ vandaag de dag betekent.

Betekent dit dat je gaat luisteren naar een gepolijst, ingestudeerd gesprek? Dat valt volgens Awura Abena Simpe, oprichter van de Creative Women Collectieve en gróót fan van Michelle Obama, reuze mee. ‘De podcast weergeeft een écht gesprek dat niet is gescript, waardoor je een echte binnenkijker in hun relatie krijgt’, vertelt ze na aan NPO-dj Renze Klamer na het luisteren van de eerste aflevering. ‘Michelle Obama is altijd bezig met de community en het naar buiten brengen van haar boodschap. Deze podcast is het perfecte middel voor de volgende generatie.’

In de afleveringen die zullen volgen, dat zijn er negen in totaal, zal Michelle ook praten met haar moeder, broers en beste vrienden. De podcast kun je exclusief luisteren via Spotify, want het is een heuse Spotify Original.

Becoming

Twee jaar geleden verscheen het eerste boek van Michelle Obama. Met Becoming, dat een bestseller werd, hoopte ze tevens andere vrouwen te inspireren. In het boek vertelt ze niet alleen over haar ervaringen als first lady, maar kijkt ze ook terug op haar jeugdjaren en de tijd voordat ze bekend werd als de vrouw van president Barack Obama.

Naar aanleiding van het boek verscheen op Netflix de gelijknamige documentaire. In die documentaire is Michelle Obama gevolgd tijdens haar boektournee.