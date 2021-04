Theatermaker Marleen Hendrickx leefde jarenlang met een groot geheim: ze is intersekse. Dat vertelde ze afgelopen week bij Humberto. Ze heeft het jarenlang, op advies van de artsen, verborgen gehouden. Naar eigen zeggen was het tijd om het verhaal te delen: ‘Het was een monster dat me van binnen op at.’

Hendrickx legt bij Humberto mooi uit wat intersekse is: ‘Het betekent iets anders dan het beeld man of vrouw dat we leren bij biologielessen. Daar leren we: voor een man zijn mannelijke geslachtskenmerken, XY chromosomen en mannelijke hormonen nodig en voor vrouwen het tegenovergesteld. Maar in die stappen kan variatie plaatsvinden.’

Wat is intersekse

Bij Hendricks betekent het dat ze geboren is met XY chromosomen, maar ongevoelig is voor mannelijke hormonen. ‘Ik heb dus code XY en zou een jongen worden. Maar dat hormoon wat aangemaakt werd, kon mijn lijf niet ontvangen, dus is het zich gaan ontwikkelen met vrouwelijke hormonen’, legt ze uit.

Dat betekent dat toen Marleen ter wereld kwam, ze “gewoon” een meisje was. ‘Op mijn vijfde dachten ze dat ik een liesbreuk had, maar het plaatselijke ziekenhuis schrok zich rot toen ze testikels vonden. Ik ging naar het specialistische ziekenhuis en daar legden ze aan mijn ouders uit dat die testes uitgegroeid hadden moeten worden tot testikels, maar – door het gebrek aan mannelijk hormoon – is dat nooit gebeurd.’

‘Hermafrodiet is een beledigende term’

Ondanks dat 1.1 procent van alle baby’s die geboren worden intersekse is, weten veel mensen nog steeds niet wat het is. ‘Vroeger werd de term hermafrodiet veel gebruikt, maar nu wordt dat gezien als beledigende term.’ Marleen legt uit dat dit komt door dat na WO2 mensen die intersekse waren geopereerd werden en óf jongen óf meisje gemaakt werden. ‘Ze dachten dat ze de mensen daarmee hielpen.’

Tino Martin over intersekse

Volkszanger Tino Martin zit ook aan tafel als Marleen Hendrickx haar verhaal doet. Na Hendrickx’s glasheldere uitleg over hoe hermafrodiet een beledigende term is, doet Tino Martin een duit in het zakje. ‘Mag ik wat vragen?’, begint hij. ‘Ik begrijp het niet. Of je het nou mag noemen of niet, ben je wel of niet hermafrodiet?’. Waarop Hendrickx antwoordt dat die term niet meer wordt gebruikt. ‘Dat gebruiken we niet meer, maar ben je dat dan wel? Als het wel zo genoemd mag worden?’, vraagt hij nogmaals. Ze valt even stil, maar komt dan terug met: ‘Ik ben intersekse.’ En zo is het.

De vragen van Tino wekken irritatie op bij menig Twitteraar.

Waar haal je het Gore lef vandaan om 2x een woord te gebruiken waarvan ze net heeft gezegd ze niet zo genoemd wil worden en daarbij de juiste benaming al 50x heeft laten vallen… tino zet die ene werkende breincel ff aan aub #humberto — Soph • 🏳️‍🌈 (@CodedDialogue_) April 18, 2021

Tino Martin, stomme zak. “Hoe moet ik nou noemen, hermafrodiet?” #intersekse #humberto Go Marleen, vertel het ze! Ik heb je verhaal gedeeld met mijn leerlingen. ♥️ — Willeke Wijlhuizen (@Willeke28) April 18, 2021

De mannen aan tafel zijn te dom voor het onderwerp intersekse, als ik die gezichtsuitdrukkingen zo zie. “Als een leeg sigarenkissie”, zoals mijn grootmoeder altijd zei #humberto — Ingeborg Kiela (@IngeborgKiela) April 18, 2021

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Getty Images