Viola Davis heeft achteraf spijt van haar rol in de dramafilm ‘The Help’ (2011). De actrice vertelt in een interview met Vanity Fair – dat geïllustreerd is met prachtige foto’s – dat ze het gevoel heeft zichzelf en haar gemeenschap te hebben verraden door haar deelname aan de film.

Viola Davis over The Help

In de boekverfilming speelt Davis de rol van huishoudster Aibileen, die werkzaam is voor een wit gezin. De actrice, die voor de rol een Oscar-nominatie ontving, stelde in 2018 al eens in een interview dat ze achteraf vond dat de stemmen van de zwarte personages niet goed genoeg te horen waren.

Davis legt uit dat de rol op haar pad kwam toen ze op zoek was naar een doorbraak in Hollywood. Ze benadrukt dat ze nog steeds veel respect heeft voor regisseur Tate Taylor en haar tegenspeelsters, onder wie Emma Stone, Octavia Spencer en Jessica Chastain.

Academische les

“Niet veel verhaallijnen laten onze menselijkheid zien. Die verhaallijnen draaien vooral om aan een wit publiek te laten zien wat het betekent om zwart te zijn. Het witte publiek krijgt een academische les in wie we zijn. Ze verlaten de bioscoop en praten na over wat het betekent, maar ze zijn niet geraakt door wie we zijn.”

“Er is niemand die zich niet vermaakt bij het kijken van The Help, maar een deel van mij voelt alsof ik mezelf en mijn gemeenschap heb verraden, door in een film te spelen die niet klaar was om de waarheid te vertellen”, licht ze toe. “The Help is net als vele andere films gemaakt met een filter van de beerput van systemisch racisme.”

In de prijzen

Davis won na haar rol in The Help wel een Oscar voor de film Fences. Ook kreeg ze een Emmy voor haar hoofdrol in de serie How to Get Away with Murder, die dit jaar na zes seizoenen stopte.

