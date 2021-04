Al decennialang laat VIVA vrouwen aan het woord die niet bang zijn om hun mond open te doen. Vrouwen met inhoud die hun nek durven uit te steken en je aan het denken zetten.

VIVA’s pay-off is niet voor niets ‘Niets te verbergen’. We nemen geen blad voor de mond en daar selecteren we ook onze interviewkandidaten op. VIVA probeert de stem van alle vrouwen te laten horen en vindt diversiteit belangrijk. Onder andere dwarsdenkers als schrijver Roxane van Iperen, journalist Jojanneke van den Berg, Talitha Muusse en academica Kaouthar Darmoni kregen de afgelopen maanden het podium. En deze week dus schrijver Lale Gül die na het verschijnen van haar autobiografie over het opgroeien in een streng Islamitisch gezin werd bedreigd en verstoten door haar familie.

De stem van een nieuwe generatie

Hoofdredacteur Debby Gerritsen: ‘Het is belangrijk om jonge vrouwen met een boodschap, zoals Lale, een platform te bieden. We moeten naar ze luisteren omdat dit de stem is van een nieuwe generatie. Bij de keuze van interviewkandidaten kijken we specifiek en kritisch of deze is afgestemd is op de interesse van de VIVA-lezeres. Vrouwen (én mannen) die het verschil maken en de lezer met hun eigenzinnige, originele kijk op het leven en de maatschappij echt aan het denken zetten.’

Tekst: Jessica van Zanten | Beeld: VIVA