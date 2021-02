Prins Constantijn, de vader van de Instagram royalty Eloise, staat bekend om het pleiten voor gendergelijkheid in het bedrijfsleven. Al eerder deed hij daar uitspraken over en dat was gisteren wederom het geval. Bij een online bijeenkomst van TechLeap riep hij op dat het belangrijk is dat er meer vrouwen in start-ups komen.

De broer van onze koning gaf aan dat op het moment niet al het talent in Nederland wordt benut en dat dat zonde is. ‘Als we ons willen meten aan het Europese niveau, dan moet dit veranderen’, zei de prins hierover. ‘En dat moet snel gebeuren.’

Trots op z’n dochters

Vorig jaar vertelde de prins in een interview met Innovation Origins dat hij trots is op z’n geëmancipeerde dochters. ‘Dat vind ik alleen maar leuk. Ik vind het mooi als ze voor hun eigen mening opkomen en daar fel in zijn.’ Zijn dochter, gravin Eloise (18), is de laatste tijd veel in het nieuws. Zo heeft ze als enige van de koninklijke familie haar Instagramaccount open staan én maakte ze vorige maand bekend dat ze een boek gaat schrijven bij uitgeverij CLF.

‘Leren praten over emoties door de vrouwen in mijn leven’

In datzelfde interview legde de prins uit dat hij niet gewend was aan een gezin waarin vrouwen in de meerderheid zijn en dat ‘ie daar best wat over heeft moeten leren. ‘Ik kom zelf uit een jongensnest. Gelukkig heeft mijn vrouw mij al voor de geboorte van onze kinderen flink voorbereid hoe het is om met een vrouw te leven.’ Hij legde uit dat leven met alleen maar jongens zorgt voor een hele andere omgeving. ‘Dat competitieve, van elkaar behalve verbaal ook fysiek bevechten. En daardoor problemen helemaal niet uitspreken.’ Hij heeft door de vrouwen in z’n leven geleerd te moeten praten over z’n emoties. ‘Dat soort dingen waren wij vroeger thuis niet zo gewend. Dat heb ik dus echt moeten leren.’

Bron: ANP, Shownieuws, BrunoPress