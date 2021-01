Wielrenner Tara Gins wordt geen ploegleider door sexy fotoshoot

De emancipatie in België gaat lekker. Waar twee weken geleden het nieuws naar buiten kwam dat Kaat Bollen geen psycholoog is, omdat ze zich volgens de Psychologencommissie te sexy profileert, is voormalig wielrenner Tara Gins nu aan de beurt. De blondine zou aan de slag gaan als ploegleidster bij een mannelijke belofte- en elite team. Dat gaat niet gebeuren, want – daar gaan we weer – een van de renners heeft zijn beklag gedaan over het modellenwerk van de wielrenster.

Sexy fotoshoot? Geen ploegleider

De professionele sporter is daarnaast ook model. Begrijpelijk, als we haar foto’s zien. In het verleden heeft ze wel eens een shoot voor Playboy gedaan. Niets mis mee, zou je zeggen. Het is 2021 en ‘leven en laten leven’, is het motto. Toch? Verrassing: van alles mis mee! Op Instagram zegt Gins: ‘Ik had een mondelinge afspraak om bij een ploeg te beginnen. Ik keek daar enorm naar uit. Het is wat ik graag doe. Ik wil bijleren en in de volgwagen zitten. Maar nu heeft blijkbaar iemand een probleem gemaakt van een foto in een boekje van mij.’

De persoon die problemen heeft met de foto is naar de organisatoren gegaan en dreigde om met de foto’s van Gins naar sponsoren te stappen. Het werd de ploeg te heet onder de voeten en ze besloten om Tara niet aan te nemen als ploegleider. Belachelijk, als je het ons vraagt. Dat vindt Tara zelf ook: ‘Dat waren foto’s waar ik niemand iets mee aandoe. Blijkbaar zijn die nu te ongepast om met renners te mogen werken. Blijkbaar is een foto belangrijker dan capaciteiten of ervaring’, vervolgt ze haar verhaal op Instagram.

‘Helaas kan je als man meer in het wereldje’

Ze is boos – terecht – over dat ze niet wordt aangenomen, maar vooral over de dubbele standaarden. Ze vervolgt: ‘Ik heb in al die jaren dat ik gekoerst heb zoveel negatieve zaken meegemaakt met teams, ploegleiders en soigneurs. Ik ben letterlijk aangerand geweest. Een mecanieker kroop ooit bij mij in de douche na training. Ik ben gekust door stafleden zonder dat ik dat wou. Ik moest die mensen van mij weg duwen. Ik kreeg ongepaste opmerkingen van een ploegleider die zei dat ik er geil uitzag. Ik ben tegen al die zaken ingegaan en heb alles van mij afgeduwd. Ik heb alles op mijn eigen manier proberen oplossen. Net dat maakt dat ik het nu nog frustrerender vind dat mijn kansen nu worden ontnomen door – sorry om het zo te zeggen – eikels die dubbele standaarden hanteren. Ik ben gestopt met koersen en wil verder mijn ding doen en kansen krijgen. Helaas kan je als man iets meer in het wereldje.’

Oneerlijk, onrechtvaardig en onterecht, wat ons betreft. Blij dat Tara zichzelf uitspreekt. En even: met zo’n lijf zouden we toch allemaal de hele dag in badpak rondlopen?!

