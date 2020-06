Wil Meghan Markle president van de Verenigde Staten worden?

Lady Colin Campbell, een deelneemster van het Britse I’am A Celebrity! Get Me Out Of Here en iemand met connecties in koninklijke kringen weet het zeker. Meghan Markle gaat een gooi naar het Amerikaanse presidentschap doen.

Politieke ambitie

Royalty watchers en commentatoren hebben het al vaker gezegd. De politieke ambitie van Meghan is de reden dat Harry en Meghan zijn verhuisd naar de Verenigde Staten en afstand hebben gedaan van hun koninklijke verplichtingen in het Verenigd Koninkrijk.

Meghan voorop

‘Ik weet dat de Hertogin van Sussex politieke ambities heeft en mij is verteld dat ze president wil worden’, vertelt Lady Colin Campbell aan Mail Online. ‘Ik denk dat alles wat ze doet – de Koninklijke familie verlaten en naar Californië verhuizen – onderdeel is van haar plan en dat Harry haar volgt.’

Meghan and Harry: the real story

Lady Colin doet de uitspraken niet zonder reden. De 70-jarige socialite heeft meerdere boeken over de royal family geschreven en is momenteel haar nieuwste boek Meghan and Harry: the real story aan het promoten. En hoewel ze in haar boek neutraal zegt te zijn, steekt Lady Colin niet onder stoelen of banken dat ze het niet zo op Meghan heeft. In een eerder interview met The Sunday Times vond ze dat Meghan ‘de mooiste kans van de wereld heeft verspild’. Ook wist ze te melden dat Meghan de 70ste verjaardagsviering van prins Charles vroegtijdig heeft verlaten omdat ze ‘zich verveelde’. ‘We schrokken enorm, want het was een teken dat Meghan Markle zich niet zou aanpassen op de manier waarop we hadden gehoopt.’

Uniek inzicht

Volgens de uitgeverij bevat het boek bijzondere onthullingen. ‘Met een uniek inzicht duikt Lady Colin achter de schermen. Ze praat met vrienden, relaties, hovelingen en collega’s aan beide kanten van de oceaan. Ze gaat dieper in op het besluit van Harry en Meghan om te verhuizen.’

Maar, het moet gezegd worden, Lady Colin is een typische Britse royalty watcher die zowel Harry als Meghan níet heeft gesproken voor haar boek. In een interview op YouTube beweert ze overigens wel dat Harry en Meghan de richting van haar boek hebben willen beïnvloeden. Ook zweert ze bij hoog en laag dat het boek écht neutraal geschreven is.

Meghan Markle president

Gek genoeg zien we Meghan Markle als president van de Verenigde Staten wel voor ons. De 38-jarige actrice kan een mooi voorbeeld nemen aan Sanna Marin, de vrouwelijke premier van Finland. Zij is sinds vorig jaar de jongste regeringsleider ter wereld.

En met onze eigen Sigrid Kaag, die gisteren bekendmaakte dat ze premier wil worden, durven bij langzaam te geloven in the future is female. Meghan Markle for president!