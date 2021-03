Zet in je agenda: het ‘Stem op een Vrouw verkiezingsdebat’

Nog geen idee op wie je wil stemmen? Dan ben je vast aan de buis gekluisterd bij verkiezingsdebatten en heb je menig kieswijzer al ingevuld. Toch lijkt het lastiger dan ooit. Niet zo gek ook, want er zijn bizar veel partijen. Maar er staan ook meer vrouwen op de lijst dan ooit en dat is goed nieuws. Een aantal van die vrouwen gaan in debat tijdens het ‘Stem op een Vrouw verkiezingsdebat’ via een livecast op 9 maart om 18.30.

‘Stem op een Vrouw’ is een stichting die zich – je zou het niet verwachten – inzet voor meer vrouwen in de politiek. Logisch, want op het moment is slechts 31 procent van de 150 Kamerleden vrouw. Tijdens dit online debat zijn negen vrouwen van verschillende politieke partijen uitgenodigd. Niet geheel onbelangrijk: deze dames staan voor diversiteit op de lijsten. Vrouwen van verschillende leeftijden, culturele achtergronden en met of zonder politieke ervaring.

Het doel: geen lijsttrekkers, maar juist lager geplaatste kandidaten een stem geven. Want die krijgen minder media -aandacht, terwijl zij juist degenen zijn die jou(w stem) nodig hebben om in de regering te komen. Onder andere etnisch profileren, internationale handel, de opvang van vluchtelingen, abortus en de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg komen aan bod.

Wie zijn er aanwezig tijdens het ‘Stem op een Vrouw verkiezingsdebat’?

Zoals gezegd: negen verschillende vrouwen van verschillende partijen komen aan het woord. Meer informatie over de aanwezige dames vind je via de website van Stem op een Vrouw.

D66: Jorien Wuite

Pvda: Kirsten van den Hul

VVD: Dorien Verbree

Partij voor de Dieren: Chrstine Teunissen

DENK: Chrifa Zemouri

Groenlinks: Kauthar Bouchallikht

Bij1: Rebekka Timmer

CDA: Wytske Postma

SP: Sunita Biharie

Eerder schreven we al een artikel over waarom het belangrijk is om op een vrouw te stemmen en hoe je dat het handigst doet (spoiler: niet zomaar de vrouw die het hoogste op de lijst staat uitkiezen). Hier reserveer je je spot bij de livecast van het debat.

