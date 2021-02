Je zou het misschien een beetje vergeten in deze coronatijd, maar de Tweede Kamerverkiezingen staan alweer voor de deur. Wist je dat van de 150 kamerleden slechts 31 procent vrouw is? Bizar, toch? Tijd voor verandering, lijkt ons. Op een vrouw stemmen tijdens de aankomende verkiezingen kan daarbij helpen, maar op de vrouw die het hoogst staat stemmen dan weer niet. Zó stem je slim op een vrouw.

Vind jouw partij

Er zijn zat stemwijzers/kieswijzers die je kunnen helpen met oriënteren welke partij bij jou(w idealen) aansluit.

Er zijn zat stemwijzers/kieswijzers die je kunnen helpen met oriënteren welke partij bij jou(w idealen) aansluit.

Check de peilingen, zie op hoeveel zetels de partij al staat.

Check de peilingen, zie op hoeveel zetels de partij al staat.

En het is verstandig als je op een vrouw stemt die net iets lager op de lijst staat dan de peiling aangeeft.

Waarom is dit de beste manier voor meer vrouwen in de politiek?

Het klinkt wellicht wat omslachtig, maar deze manier van stemmen is belangrijk. Als jij op de eerste vrouw in de lijst stemt, komen er niet méér vrouwen in de politiek. Sterker nog: die vrouw komt dankzij haar hoge plek op de lijst vaak toch al in de Tweede Kamer, of je nou op haar stemt of niet. Ietsjes doorscrollen op de lijst en je vindt vrouwen die je stem vaak harder kunnen gebruiken.

Als je een vrouwelijke minister president wil, is het alsnog slim om je voorkeursstem uit te delen aan iemand lager op de lijst. De premier wordt namelijk meestal gekozen uit de partij die als grootste uit de verkiezingen komt en vaak is dit de lijsttrekker. Wil je weten welke vrouwen er in de politieke partij van jouw keuze zitten onder de ‘zettellijn’? Check dan de website van Stem op een Vrouw en kies voor ‘kies je vrouw’.

“Maar ik stem op kwaliteit en niet op gender”

"Maar ik stem op kwaliteit en niet op gender"

Als je zegt dat je op een vrouw gaat stemmen, zul je bovenstaande opmerking horen. Dat jij het belangrijk vindt om op een vrouw te stemmen, betekent niet dat iedereen dat meteen begrijpt (hoe vermoeiend dat soms ook kan zijn). Maar hoe leg je het uit? Wat je bijvoorbeeld kunt zeggen is: 'Het is belangrijk te stemmen op iemand die jij goed vindt, maar op gender letten maakt wel uit. Meer vrouwen betekent meer diversiteit in de politiek en daar gaat de kwaliteit van de politiek op vooruit. Zo is bewezen dat er betere besluiten worden genomen op het gebied van onderwijs, zorg, milieu en economie.'

