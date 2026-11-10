Esluna (34) verdient tot 15.000 euro met porno: ‘Ik beoordeel dickpics voor geld’

“Geen dag is hetzelfde”, vertelt Esluna aan de telefoon. Als eigen baas bepaalt ze helemaal zelf hoe ze haar werkweek indeelt. “Dat vind ik heerlijk. Meestal plan ik een of meerdere dagen waarop ik zoveel mogelijk content opneem. Dan doe ik mijn make-up, zorg ik dat mijn haar en nagels mooi zijn en maak ik de locatie klaar. Zo kan ik lekker veel video’s en foto’s achter elkaar maken.”

Haar ochtend begint vaak met een douche en ontbijt: twee eieren, twee sneetjes brood en avocado. Ondertussen beantwoordt ze berichten van fans en werkt ze haar social media bij. Daarna is het tijd om de camera aan te zetten. Een van haar populairste diensten is de zogenoemde ‘dick rates’, waarbij mannen haar betalen om hun penis te beoordelen.

Handgeschreven beoordeling

“Mannen sturen me een foto van hun piemel, meestal in erectie. Die open ik pas zodra ze hebben betaald. Voor een geschreven beoordeling via de chat vraag ik twaalf euro en voor een video vijftig. Dan maak ik een filmpje van drie tot vijf minuten waarin ik vertel wat ik van hun pikken vind. Aan het einde geef ik de piemel een cijfer. Sommigen willen gewoon een leuk compliment, anderen hebben juist een vernederingsfetisj. Er zijn bijvoorbeeld mannen met een micropenis die willen dat ik ze helemaal afkraak.”

Waarom die content zo populair is? “Die mannen kicken op het idee dat een vrouw hun piemel ziet en beoordeelt. Eigenlijk hetzelfde als bij mannen die ongevraagd een dickpic sturen. Die vinden het geil om hun geslachtsdeel aan een vrouw te laten zien. Alleen hebben zij er dan niet om gevraagd en bij mij mag het wel, zolang ze maar betalen”, lacht ze. “Ik vraag altijd van tevoren wat iemand precies wil. Ik ga niet zomaar iemand kleineren als diegene daar geen toestemming voor heeft gegeven. Ook vraag ik of iemand een specifieke fetisj heeft. Als ze bijvoorbeeld willen dat ik tijdens de beoordeling latex draag, wordt het duurder. Dan vraag ik honderd euro of meer.”

Duizend euro per video

Ook de zogenoemde ‘cum eating’-video’s, waarin mannen instructies krijgen om hun eigen sperma op te eten, en ‘JOI’-video’s zijn ontzettend populair. JOI staat voor jerk off instructions: video’s waarin Esluna mannen vertelt wat ze tijdens het masturberen moeten doen. “Die doen het echt heel goed, niet alleen bij mij, maar ook bij andere content creators.”

Sommige fans willen iets exclusievers en bestellen een persoonlijke video, helemaal afgestemd op hun wensen. Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. “Voor zo’n custom video vraag ik soms wel zeshonderd tot duizend euro. Dan bespreken we van tevoren wat iemand precies wil. Moet ik zijn naam noemen? Iets speciaals aantrekken? Heeft hij een bepaalde fetisj? Samen bedenken we wat voor video het wordt en dat voer ik dan uit.”

Voor haar reguliere video’s, die voor meerdere gebruikers beschikbaar zijn, liggen de prijzen lager. “Meestal tussen de negentien en dertig euro. Het hangt af van hoe lang de video duurt en wat ik erin doe. Sommige duren tien minuten, andere twintig. Hoe langer en uitgebreider, hoe hoger de prijs. In totaal verdien ik tussen de 6000 en 15.000 euro. Ik weet dat er creators zijn die nog veel meer verdienen.” Succes hangt volgens haar ook af van geluk en uiterlijk. “Ik heb veel tatoeages en rood haar. Mijn uiterlijk is niet echt mainstream. Niet iedereen houdt daarvan.”

Duidelijke grenzen

Vooral fetisjcontent vindt ze leuk om te maken. “Ik doe absoluut geen dingen waar ik niet achter sta of waar ik niet blij van word. Ook niet voor het geld.” Ze lacht: “Oké, voor een miljoen zou ik misschien nog eens nadenken over bepaalde dingen.”

Met fetisjcontent kan ze ‘haar creatieve ei kwijt’. “Bijvoorbeeld femdom-video’s, waarin ik een dominante rol speel. Maar ook ASMR-video’s, waarbij ik fluister en iemand instructies geef.”

Ook werkt ze regelmatig samen met andere makers, vrouwen en mannen. “We maken porno. Het liefst doe ik dat met mijn vrienden, mensen die ik goed ken. Voordat we beginnen, bespreken we alles tot in de puntjes. Van de kleding en locatie tot wat iemand wel en niet prettig vindt.”

Bij seksscènes is dat volgens haar extra belangrijk. “We regelen contracten en controleren identiteitsbewijzen. Maar we bespreken ook heel specifieke grenzen. Misschien vindt iemand het bijvoorbeeld vervelend als je dicht bij zijn oor komt, of als je zijn navel aanraakt. Dat wil je vooraf weten.”

Wie denkt dat Esluna de hele dag in spannende outfits voor een camera staat, heeft het mis. Een groot deel van haar werk bestaat uit taken die weinig met seks te maken hebben. “Na het opnemen ben ik vaak nog uren bezig met berichten beantwoorden, content inplannen en een beetje administratie; een deel van mijn administratie besteed ik uit, maar er blijft genoeg over.”

Dominatrixsessies

De dag na een opnamedag is meestal gereserveerd voor het monteren van haar video’s. “Dan zit ik gewoon de hele dag achter mijn computer. Editten, uploaden, social media bijhouden, berichten beantwoorden. Ik denk dat zeventig procent van mijn werk in m’n kloffie achter de pc gebeurt.”

Vanaf volgend jaar wil ze ook fysieke dominatrixsessies gaan aanbieden. Dat betekent dat ze voor het eerst klanten in levenden lijve gaat ontmoeten voor haar werk als sekswerker. “Het idee is om dan af te spreken met een klant in een studio of dungeon, met een (meestal) mannelijke submissive; iemand die graag de onderdanige rol aanneemt.”

Daarbij trekt ze duidelijke grenzen. “Ik ga geen penetratie, handjobs of blowjobs doen. Het draait echt om dominantie en fetisj.”

“Ik heb zin om mezelf weer uit te dagen”, legt ze uit op de vraag waarom ze deze stap gaat zetten. “Alles wat ik nu doe, is inmiddels mijn comfortzone geworden. Ik wil nieuwe dingen leren en ervaringen opdoen. Dat houdt het voor mij leuk. Je hebt echt iemand tegenover je. Dan draait het om communicatie, grenzen bewaken, spanning opbouwen en inspelen op iemands wensen. Dat lijkt me ontzettend interessant. Maar de focus blijft op mijn online werk.”

Discriminatie

Sinds dit najaar is ze ook te zien in het nieuwe realityprogramma Seks, zweet en tranen, op Prime, waarin ze openlijk over haar werk vertelt. “Mijn tante appte me: ‘Hé, ik zag je op tv!’ Ze vond het superleuk om te zien. Ik heb wat dat betreft echt een fijne familie. Ze steunen me allemaal.”

Voor haar vader was het in het begin van haar carrière wel even wennen dat zijn dochter de seksindustrie koos. “Ik ben zijn oudste dochter en hij is heel voorzichtig. Hij wil me beschermen. Maar inmiddels is hij eraan gewend. Hij hoeft het niet op tv te zien, maar we hebben onze draai gevonden.”

Helaas krijgt ze nog steeds regelmatig te maken met vooroordelen en discriminatie van buitenaf. Vooral bij het zoeken naar woonruimte merkte ze dat. “Ik heb meegemaakt dat huurcontracten speciaal voor mij werden aangepast. Dan stond er bijvoorbeeld expliciet in dat ik geen seksfeesten mocht organiseren. Alsof ik ooit seksfeesten organiseer! Alleen omdat ik in de seksindustrie werk, gaan mensen blijkbaar meteen van dat soort dingen uit.”

'De markt is verzadigd'

Inmiddels heeft ze een eigen huis gekocht, maar ook dat was niet vanzelfsprekend. “Ik heb geluk gehad dat ik een bank vond die er wat moderner in staat. Er zijn genoeg banken die ontzettend moeilijk doen over sekswerk.”

Dat heeft volgens haar onder meer te maken met de antiwitwasregels, waardoor sekswerkers bij financiële instellingen vaak als een verhoogd risico worden gezien. “Terwijl ik gewoon netjes mijn boekhouding bijhoud en belasting betaal. Ik heb een normaal bedrijf, maar je wordt toch anders behandeld.”

Ze zou het andere vrouwen mede om die reden niet aanraden om dit werk te doen. “De markt is verzadigd. Er zijn duizenden vrouwen die dit willen doen. Probeer daar maar eens tussen te komen. De meesten halen nog geen vijfhonderd euro per maand binnen. Je ziet natuurlijk vooral de succesverhalen, maar dat is echt niet de realiteit voor iedereen.”