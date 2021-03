Geen zin om lang en uitgebreid te koken? Deze drie recepten zijn klaar in een handomdraai.

Quiche caprese

Voor 6 personen

Voor het deeg 250 g bloem

125 g koude boter in blokjes

1 ei

3 el koud water

1 pak droge bonen (bakvulling)

Voor de vulling

400 g rode (en gele) kerstomaatjes

150 g half gedroogde tomaatjes (in olie, pot)

1 bosje basilicum

75 g versgeraspte Parmezaan

4 eieren

125 ml slagroom

½ tl cayennepeper

1 grote bol buffelmozzarella

1 verkruimeld beschuitje/paneermeel 25 g pijnboompitten

Verwarm de oven voor op 200 °C. Doe de bloem, boterblokjes en een snuf zout in een kom. Verkruimel tussen je vingers. Voeg losgeklopt ei plus water toe en kneed snel tot een bal. Laat in plasticfolie 30 minuten rusten in de koelkast.

Verdeel over een grote, ingevette en met bloem bepoederde lage ribbelvorm (Ø 28 cm). Leg er een vel bakpapier in, vul met droge bonen en bak 15 minuten blind, vrij onder in de oven. Verwijder papier en bonen en bak nog 10 minuten tot de bodem goed droog is. Snij de kerstomaatjes doormidden en knijp de natte zaadjes er een beetje uit. Doe in een kom. Hak de gedroogde tomaatjes grof, snij de basilicum in reepjes. Meng alles door elkaar, plus de helft van de geraspte kaas en flink gemalen peper.

Klop in een andere kom de eieren los met slagroom, flink zout en peper plus cayennepeper. Roer de andere helft van de geraspte kaas erdoor. Scheur alvast de mozzarella in stukjes. Bestrooi de bodem met beschuitkruim. Verdeel de tomaten erover. Daarop de mozzarella. Bestrooi met de pijnboompitten. Giet het ei-roommengsel erover. Zet weer terug in de oven en bak ca. 20 minuten tot de eivulling gestold is en mooi gekleurd.

Groentecurry Voor 4 personen ½ bloemkool (of 300 g roosjes)

1 rode paprika • 300 g haricots verts

scheut plantaardige olie

3 volle el rode currypasta

200 ml kokosmelk (blik)

3 lente-uitjes

handje verse koriander

100 g ongezouten cashewnoten

sap van 1 limoen

1 el suiker

½ el komijnzaadjes Snij de bloemkool in kleine roosjes, de paprika in vierkantjes, de boontjes in drieën. Verhit een scheutje olie in de wok en fruit de currypasta met suiker 1 minuut tot het lekker gaat ruiken. Giet de kokosmelk erbij. Neem een dubbele hoeveelheid kokosmelk als je extra veel saus wilt. Schep de groente erdoor en laat 10 minuten op middelhoog vuur lekker pruttelen tot de groenten beetgaar zijn. Roer af en toe. Snij intussen de lente-ui in ringetjes en hak de koriander grof. Doe in 2 kommetjes. Rooster de cashewnoten al omscheppend in een droog koekenpannetje tot ze licht gekleurd zijn. Schep eruit, doe in een kommetje. Rooster in dezelfde pan de komijnzaadjes al omscheppend kort tot ze gaan geuren. Schep eruit. Proef de curry en voeg naar smaak limoensap, zout en/of suiker toe. Strooi de komijnzaadjes erover.

Courgetterisotto Voor 4 personen 900 ml groentebouillon

1 ui

2 stengels bleekselderij

3 el boter

300 g risottorijst

100 ml droge witte wijn

1 groene courgette

1 gele courgette (of 2 groene)

5 takjes verse tijm

1 knoflookteen

stukje Parmezaan Verhit de bouillon tot kokendheet. Snipper de ui en bleekselderij en fruit zacht en glazig in wat boter in een braadpan of hapjespan (± 5 minuten). Voeg de rijst toe en schep om tot de korrels iets doorzichtig worden. Blus af met de wijn. Voeg met een soepopscheplepel schep voor schep hete bouillon toe, roer steeds tot het vocht is opgenomen door de rijst, maar permanent roeren hoeft heus niet. Het garingsproces duurt in totaal 15 tot 18 minuten. Vergeet zout en peper niet. Snijd intussen de courgette in kleine blokjes en bak met de uitgeperste knoflookteen, de tijmblaadjes en wat zout in een aparte pan in wat boter in 5 minuten beetgaar. Meng de courgette samen met de laatste lepel bouillon door de rijst. Proef of de rijst zacht genoeg is, zo niet: ietsje langer. Roer er van het vuur af een lepel boter en wat geraspte Parmezaan door voor extra smeuïgheid en breng op smaak met peper. Lees ook

