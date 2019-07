3x cocktail o’clock: hier drink je de beste cocktails

Wat is er nu fijner dan een cocktail drinken in de zon? Wij zijn wel fan van een cocktail op z’n tijd. Dit zijn de drie beste spots om een cocktail te drinken deze zomer!

Ja, ik wil

Tegen de cocktails van Mr. Mofongo zeg je geen nee. Ze zijn namelijk dangerously delicious. Dat is ook de reden dat dit Groningse adresje het in 2017 schopte tot cocktailbar van het jaar. Armando schenkt hier met alle liefde de drankjes voor je in. En nee, Armando is geen cocktailshaker, maar een automatische robotarm. Alleen al voor de ervaring moet je hier een keer zijn geweest.

Partymix

Voor de beste cocktails van Alkmaar en omstreken moet je bij 1480Foodbar zijn. Hier bestel je je favoriete klassiekers of probeer je lekkere nieuwkomers uit. Ook het eten van lokale leveranciers mag er zijn. En elke vrijdag- en zaterdagavond kun je hier genieten van livemuziek.

Hawaï aan de Maas

Een smeltkroes van de tropen met een Rotterdams randje, dat is Amehoela in een notendop. In deze bar midden in het centrum van 010 shaken ze heerlijke cocktails. De Pornstar Martini is een aanrader en de menukaart staat vol met Latijns-Amerikaanse streetfoodgerechtjes.

