Ben je na een avond stappen om 2 uur ’s middags eindelijk toe aan ontbijt? En heb je zin in pancakes, scrambled eggs of croissants? Dan ben je bij deze 3 hotspots aan het juiste adres.

Vinnies Amsterdam

Dit populaire tentje in de Haarlemmer- en Scheldestraat zit elke dag bomvol comfort food-liefhebbers. Je eet er de hele dag door ontbijt: van scrambled eggs en roombotercroissants tot gebakken havermout en vers fruit. Toegegeven, de dag begint niet vaak zó goed.

vinnieshomepage.com

By Jarmusch Rotterdam

‘If your breakfast is the most important meal of the day, you should have it exactly the way you want it,’ zo luidt de slogan van all day breakfast-restaurant By Jarmusch. En zo is het maar net. Je kunt er onder andere terecht voor pancakes en wafels, huisgemaakte granola en ei, heel veel ei.

byjarmusch.nl

Teds Utrecht

Het Utrechtse Teds is dé ontbijt- en brunchplek voor iedereen die van lekker eten houdt. Je bestelt er chocopops en honey loops met melk, maar er staan ook eggs benedict en Philly steak op het menu. En blijf vooral lang in je nest liggen, want ook dit tentje hanteert een all day brunch-concept.

teds-place.nl

Beeld: By Jarmusch