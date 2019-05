Een keer zin in iets anders dan aardappels, vlees en groente? Bij deze drie hotspots kun je het beste streetfood eten van over de hele wereld.

1. Karaoke toe

Madam Chen, net naast station Blaak, is nog niet zo lang open, maar maakt nu al duidelijk wat er nog miste in Rotterdam. Een hip restaurant dat alle lekkernijen uit Azië serveert en waar je karaoke kunt zingen. De gerechten variëren van Thaise viskoekjes tot wakame-salade. Op de drankkaart staan spannende gin-tonics, cocktails en Japanse whisky’s.

facebook.com/MadamChenRotterdam

2. Culi hoppen

The Streetfood Club in Utrecht voert je van de sloppenwijken van Mexico tot de straten van Bangkok. Een culinair tripje van tostadas tot kokossoep, onder het genot van een geweldige cocktail. Ze hebben er ook een ‘all day brunch’-concept, dus je kunt de hele dag door aan de pannenkoeken als je wilt.

thestreetfoodclub.nl

3. Dare to share

Restaurant Rex in het centrum van Hilversum is vernieuwd tot een ware interieurhemel. Ook van het eten word je gelukkig. Op de uitgebreide lunchkaart staan onder andere een tosti met rendang en verschillende soorten burgers. ’s Avonds kan er worden gekozen uit kleine streetfood-gerechten van over de hele wereld. Sharing is caring!

rexhilversum.nl

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 20-2019. Deze editie ligt vanaf 15 mei in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.