3x dimsummen maar!

Houd jij van de Aziatische keuken en met name van Chinees eten? Bezoek dan eens een van deze drie hotspots voor traditionele dimsum.

One Dim Sum

Een dimsum-assortiment waar je u tegen zegt en een gepassioneerde Chinese chef in de keuken? Dat betekent traditioneel dimsummen zoals de Kantonese Chinezen daar zelf zo van houden, maar dan in hartje Amsterdam. Bestel gestoomde en gefrituurde flensjes en dumplings, en sla vooral de bao’s niet over.

onedimsum.nl

Full Moon

Uitgebreid dimsummen onder het genot van een pot jasmijnthee, doe je op z’n best bij Full Moon in Chinatown Den Haag. Dit authentieke Kantonese restaurant heeft een net zo authentiek Chinees interieur, waar je de lekkerste warme en koude dimsum bestelt. Voor een vast bedrag kies je twee uur lang van de kaart. Wat je niet op krijgt, schuif je gewoon naar je buren. restaurantfullmoon.nl

Dim Sum bar Pacifica

Bij Pacifica in Utrecht vind je een uitgebreid menu met unieke, oriëntale hapjes. Op de kaart staan losse dimsums, maar ook vooraf samengestelde menu’s. Proef vooral een beetje van alles, kies een lekkere thee uit het Oosterse thee-assortiment en ga als afsluiter voor wat zoete sesam-kleefballetjes, kokoscake of mangopudding.

dimsumbar.nl

